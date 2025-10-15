ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

迪化街藏「危樓」　百年老屋困住戶

橋北段三小段的房屋殘破不堪，不僅磚牆鬆動且斑駁，連屋頂都充滿繡蝕，看起來飽受風霜。（圖／讀者提供）

▲橋北段三小段的房屋殘破不堪，不僅磚牆鬆動且斑駁，連屋頂都充滿繡蝕，看起來飽受風霜。（圖／CTWANT提供，下圖）

圖、文／CTWANT

台北市大同區迪化街二段的橋北段三小段的房屋群落，清朝期間位於繁華熱鬧的大稻埕碼頭附近，也是劉銘傳鐵路的重要據點，如今在歲月的雕琢下，這些歷經風霜的老屋早已不堪居住，不僅屋內的磚石隨時都有鬆動崩塌的可能，外頭的樹木也彷彿揮之不去的詛咒，不時就會竄進屋內影響住戶的生活起居。2014年就在跑都更程序的橋北段三小段，經歷各種波折而一再延宕都更進度，導致地主們叫苦連天。

CTWANT記者於10月6日實際走訪位於台北市大同區的橋北段三小段，當日正逢中秋連假，迪化街商圈的人潮絡繹不絕，古色古香的建築與文化底蘊十足的歷史氛圍相互交織，勾勒出盛名遠播的觀光勝地。然而，在沿著迪化街一段一路向北而行，直至穿過台北橋走入迪化街二段，映入眼簾的卻是截然不同的景象。

橋北段三小段的老屋至少擁有130年的歷史，清朝光緒年間就已存在，如今內部已經破舊不堪。（圖／黃耀徵攝）

▲橋北段三小段的老屋至少擁有130年的歷史，清朝光緒年間就已存在，如今內部已經破舊不堪。

當記者走入迪化街二段，看見一棟棟殘破不堪的老屋，斑駁陳舊的磚牆堆砌出歷史的滄桑，再由滿是繡蝕的鐵皮屋頂遮掩住曾經的風光。地主之一的小瑞（化名）向記者說明「這些房子是我阿祖在十初頭歲時就搬進來的，而她在97歲那年過世，當時的我才10幾歲，如今我已經要60歲了」。

這些老屋至少擁有130年的歷史，於清朝光緒年間就已存在，小瑞表示，自己的房子已於2023年拆除，會選擇拆除是因為它早已不堪居住，與其留著不停花時間與金錢來修繕，不如索性把它拆除，省得留下來可能會造成他人的危險。

然而，不同於小瑞在外還有去處，同樣60歲的阿玲（化名）目前已經無處可去，而她在橋北段留有兩棟房子，一棟是給年過90歲的父母居住，另一棟則給自己居住。阿玲向記者傾訴，為清除不斷蔓延至屋內的樹根，以及修繕屋內各種殘破，她已經花了200餘萬，而當記者親自去她家拜訪時，卻看到茂密的樹根再度闖進她的客廳，而她實在是不知道還要與這老屋搏鬥多久。

阿玲向記者傾訴，為清除不斷蔓延至屋內的樹根，以及修繕屋內各種殘破，她已經花了200餘萬元，如今樹根卻又再度入侵。（圖／黃耀徵攝）

▲阿玲向記者傾訴，為清除不斷蔓延至屋內的樹根，以及修繕屋內各種殘破，她已經花了200餘萬元,如今樹根卻又再度入侵。

6名地主齊聚其中一名地主阿德（化名）的家受訪時，房屋突然出現劇烈震動，並從屋外傳來巨大聲響，地主們與記者誤以為是地震，旋即打開房門查看，沒想到竟是屋外有來車經過，只是因為來車開關車門就造成房屋震動，地主們也苦笑表示「這樣你就知道這裡的屋子居住環境有多差了吧！」

對此，李玉卿律師表示，建商應該是都更條例所規定的實施者，實施者即辦理都更事宜的機構。而都更進行方式端視地主與建商之約定如何，建商承擔多少義務也要視契約而定。至於政府在都更案中所扮演的角色，根據都更條例75條、76條規定， 都市更新事業計畫核定後，直轄市、縣（市）主管機關應限期令其改善或勒令其停止營運並限期清理；必要時，並得派員監管、代管或為其他必要之處理。

本刊致電大將開發股份有限公司，與負責此案的江姓負責人取得聯繫，他表示，改圖是幹事會要求，大將也是按照其要求進行改圖，修改之後也有依照規定進行公告、公展以及公聽會，且全程都有充分讓地主發表意見，強調一切皆依照程序進行。

台北市政府都市更新處回應指出，本案位於環河北路二段21巷南側，屬於已認定建築線的現有巷道，依法不得併同申請改道。關於建築線及廢巷改道問題，屬實施者與設計單位應檢討事項，本處在各階段均已提醒依法辦理，後續補正是因實施者未於初期揭露完整資訊，並非臨時新增要求。至於重行公開展覽部分，因實施者修正內容幅度較大，依法須重新辦理公開展覽及公聽程序，本處已於112年11月16日至12月15日辦理第二次公開展覽，並於12月15日召開第二次公聽會，全程依法公告，絕無未通知地主情事。都市更新處並表示，理解地主盼改善居住環境的急切心情，但都更須依程序及權利人共識推動，待實施者完成補正並申請續審後，將協助案件儘速進入審議程序。

大稻埕都更難2／危屋都更空轉！他抱憾亡10年　家屬悲嘆「仍原地踏步」
直屏劇崛起1／王思佳和小6歲丫頭演母女　愛雅尪「萬先生」短劇提前練習當爸！
