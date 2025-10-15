每月46萬→65萬！石頭火鍋名店撤　原址租金10年漲4成

▲輕井澤集團旗下的日式火鍋品牌「拾七石頭火鍋」8月宣佈結束營業，房東再度招租。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

輕井澤集團旗下的日式火鍋品牌「拾七石頭火鍋」8月宣佈結束營業，訊息一出震撼饕客圈。其中最受矚目的台中昌平店，10年前起租價46萬元，如今房東釋出重新招租，開價高達65萬元，租金幾乎比10年前翻漲4成。信義房屋專家認為行情合理，但是高總價下，租客承租能力受到考驗。

《地產詹哥老實說》EP279／央行「Q4總檢討」留一手 背後暗號：房市恐迎大轉折？

「拾七石頭火鍋」在2016年以高價租進崇德路二段的旗艦據點，當年以月租46萬元、每坪租金約3250元創下實登紀錄，如今租約期滿，房東釋出重新招租，開價高達65萬元，換算每坪約4680元，租金幾乎比10年前翻漲4成。

品牌名稱 地點 起租年份 起租價 目前開價 租金漲幅 每坪租金（起租） 每坪租金（目前） 店面特色 周邊店家 原拾七石頭火鍋 台中北屯區11期重劃區 約2016年 46萬元 65萬元 約4成 約3250元 約4680元 臨崇德路、車流量大 星巴克、春水堂等連鎖

根據知情人士透露，輕井澤集團本有意再續談續租，再以別的品牌進駐，這個說法根據過去該集團的經營模式，機會相當高，包含該集團在公益路上承租大型店面，也以相同方式輪替過不少品牌。不過此次房東開價65萬元求租，換算每坪約4680元高於預期，因此破局。

原「拾七石頭火鍋」昌平店位於北屯區11期重劃區核心地帶，地點醒目、車流量大，臨崇德路的寬敞店面有利於品牌曝光，周邊也早已是北台中餐飲聚集的熱門門面，對面就是星巴克、春水堂等連鎖大牌，地點具備指標性。

▲周邊也早已是北台中餐飲聚集的熱門門面，對面就是星巴克、春水堂等連鎖大牌，地點具備指標性。（圖／記者陳筱惠攝）

信義房屋崇德14期店專員藍宏仁分析：「該店面位於顯眼路段、面寬具廣告價值，即便市場競爭激烈，仍屬搶手標的，預期房東並不急於讓價，甚至有機會吸引知名餐飲品牌或連鎖集團接手。」

藍宏仁以基本邏輯分析：「承租方不外乎食衣住行育樂等行業，使用刪去法，包含『衣、樂』受到商圈型態與快時尚影響，較無可能，『住、行』部分牽扯到打房、使用面積問題，不太適合，最有機會的還是『食、育』，不過該店僅一層樓空間，餐飲業機會比較大。」

▲專家認為最有機會的還是餐飲業。（圖／記者陳筱惠攝）

但回到總價，藍宏仁認為：「該路段具有差期效果，大型『旗艦店』比較有機會進駐，但每月突破60萬元的租金，租客承租能力受到考驗。」

