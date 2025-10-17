立彩大里新案熱銷開工！台中獨創「自住彈性大升級」備受自住客好評

▲「自住彈性大升級」創舉，刷新台中坪效新想像，逆勢創佳績 。

圖、文／立彩建設提供

立彩建設以20年深耕台中的實力，再次交出亮眼成績單！最新大里二期代表作「立彩FANCY」，自開工即熱銷五成，市場反應熱烈，成功逆勢創下佳績，成為南台中最受矚目的指標個案。

立彩建設施慧雯協理表示，在今年市場震盪的環境下，「立彩FANCY」延續立彩建設一貫「以人為本、同理自住」的品牌精神，並從自住者的角度出發，深入思考如何打造真正能打動人心的產品。透過創新思維顛覆傳統住宅格局，首創導入「彈性房型配置」，讓生活空間更具彈性與可能性，以創新與貼心的設計，成功打動市場，不僅滿足不同族群的居住需求，更刷新了台中住宅格局規劃的新高度。

▲「立彩FANCY」於114年10月8日吉時，開工閃耀動土大吉。



熱銷實績印證市場，25坪2房大空間、3房大有感！

凱爾行銷團隊負責人簡立凱表示，深入自住客真正需求，才能突破逆風的房市，喊出「25坪2房大空間，3房大有感」口號，就是要讓自住客有感！

立彩建設透過靈活的空間配置設計，提升了25坪的高效率，並且也能自由轉換，可規劃為2房大空間或3房大有感格局，靈活滿足不同家庭結構與生活階段的需求。這項創新不僅展現立彩建設在產品規劃上的深度思考，更成功突破傳統住宅框架，帶來全新的居住體驗。

以高坪效、高品質的自住理念成功打動買家，體現了「自住彈性大升級」 25坪即可實現3房規劃的創新設計，堪稱台中房市的罕見創舉！也再次印證立彩建設對空間運用的獨到見解與品牌實力。「立彩FANCY」不僅讓小坪數住宅不再是妥協的選擇，更讓每一位住戶都能享受量身打造、靈活舒適的理想生活。

▲立彩FANCY外觀3D圖。

基地位置：台中市大里區爽文路X永隆五街角地

坪數規劃：25、28、35坪

產品規劃：2～3房

賣點特色：自住彈性大升級、空間量身訂制、2房大空間3房大有感

付款方式：訂簽5％ 結構工程0付款

建案網址：https://yep1.vip/_Fancy

接待中心：台中市南屯區文心南七路99號 （近文心秀泰）

預約專線：04-23146888

建築代銷：簡創企業 凱爾行銷

