鴻海加上主力建商搶卡位　專家：1區主導北台中房市走勢

記者陳筱惠／台中報導

「大水湳生活圈」發展正式進入起飛期，長線建設「台中巨蛋」、「水湳超級蛋」到年底即將啟用的「綠美圖」與「水湳會展中心」，重大公共建設密集到位，水湳生活圈正成為中台灣建設密度最高、建商佈局最積極的核心。

「大水湳生活圈」年底2大文化建設將率先揭開序幕，首先為亞洲唯一圖書館美術館結合的「綠美圖」將正式開館。「水湳會展中心」則補齊中台灣長期缺乏的國際會展場域，2大指標相繼登場，更將與「洲際漢神百貨」、「台中巨蛋」串連。

▲水湳「經貿段6、8地號」2塊總面積約1萬1679坪、權利金底價高達94億元的地上權案，過去因開發困難、金額龐大不斷流標。（圖／記者陳筱惠攝）

除公共建設，水湳「經貿段6、8地號」2塊總面積約1萬1679坪、權利金底價高達94億元的地上權案，過去因開發困難、金額龐大不斷流標，信義房屋逢甲上安店經理周子凡指出：「該案非常指標，經過流標多次，該地上權案的限制逐步鬆綁，目前除可開發旅館、複合式商場外，更透過都市計畫通盤檢討，增列商辦多元用途，進一步提升彈性與誘因。」

隨著建設動能全面啟動，2025年市府土地標售，惠宇建設以38.61億元購入逢大段22地號土地，每坪單價101.11萬元震驚業界，後續上市公司志聖企業更以每坪112.4萬元標得逢大段21地號，刷新區域紀錄。而這2塊土地佔了2025年市府土地標售脫標金額一半以上。





▲2025年台中市府土地標售，幾乎都是靠水湳土地撐場。（圖／記者陳筱惠攝）

另外，鴻海集團旗下「鴻勁精密」也積極進場，每坪145萬元購入單元8土地，皆顯示企業對水湳發展的高度信心。

品牌建商同步搶灘，包含14期「磐興寬悅」主打巨蛋首排景觀住宅，成交均價穩站7字頭；「泰御Sky Island」預售案總銷50億元，預期單價挑戰9字頭；陸府建設更在籌備中央公園第一排新案，單價上看百萬元。

春耕不動產總經理張維良指出：「中央公園第一排、文商一，13塊半月灣土地，由寶輝、興富發、富華創新、長慶、鼎邦等品牌建商拿下，市場支撐力強。」

他分析：「14期與水湳構成中台灣建設最密集區，交通、商業、文化三大機能同步爆發，未來不僅將牽動北台中房市，也可能成為下波市場破冰的關鍵指標。」

