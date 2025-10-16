ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

公館「福音大樓」拆了！　賈永婕老公攜手國美「基地擴大近1倍」

記者項瀚／台北報導

4年前國美建設、賈永婕老公王兆杰家族的濟盟建設合作，以39億元拿下公館「福音大樓」，土地達797坪投入都更。而近期該樓已拆除，且併入隔壁的神學院土地，基地擴大近1倍，約達1300坪，頗具規模。

《地產詹哥老實說》EP279／央行「Q4總檢討」留一手　背後暗號：房市恐迎大轉折？

▲▼ 公館 。（圖／記者項瀚攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲公館汀州路三段的「福音大樓」、「中華福音神學院」拆了。（圖／記者項瀚）

2021年時，汀州路三段「福音大樓」整棟以39.29億元高價脫標，由國美建設、賈永婕老公王兆杰家族的濟盟建設合作拿下，該建物約3376坪、土地約797坪，單看土地單價達493.1萬元。

經查國美建設官網，標註該案基地797坪正在都更流程中。記者實地走訪，該案基地擴大了，除了「福音大樓」，隔壁的「中華福音神學院」也一同拆除，併入同一塊基地。

經查台北市都更平台，該案基地顯示新增一塊地號，全案基地面積從797坪增加到1311坪，擴大了近1倍，目前正在事業計畫階段。其中「中華福音神學院」土地由財團法人基督教中華福音神學基金會擁有，應是與開發商走合建。

▲▼ 。（圖／翻攝自Google Maps）

▲4年前國美建設、賈永婕老公王兆杰家族的濟盟建設合作，以39億元拿下公館「福音大樓」。（圖／翻攝自Google Maps歷史畫面）

都更專家、欣聯建設執行長蕭傑楷表示：「基地從約800坪擴增到1300坪，重建效益高出許多，預估該案未來將興建1棟新建物給基金會，另規劃一棟主要住宅銷售，該區雖為住三用地，但加上都更容獎，樓高仍可規劃達30層，成為指標建案。」

永慶房屋中正台大直營店長張安萱表示：「該案基地規模大，將成為公館商圈目前最大的都更住宅案，雖然地段條件遜色於羅斯福路，但緊鄰捷運台電大樓站，又有不錯的生活機能，預期未來推案表現仍會相當出色。」

張安萱指出：「羅斯福路上的重建案『璞真宇見』去年成交單價就已達140萬元行情，以國美個案來看，基地達千坪規模，屆時推案單價估也是140~150萬元起跳，高樓層甚至可來到160~180萬元水準。」

▲▼ 。（圖／記者項瀚攝）

▲公館「福音大樓」小檔案整理。（表／記者項瀚製）

《地產詹哥老實說》EP279／央行「Q4總檢討」留一手　背後暗號：房市恐迎大轉折？

關鍵字：公館汀州路福音大樓都更國美建設賈永婕王兆杰欣聯建設蕭傑楷永慶房屋

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

逢甲髮廊漲租1.5倍　租客怒掛布條控「錯在貧窮」

繼逢甲菠蘿油漲租2倍，店家吃不消掛上布條投訴房東後，才短短一週，在逢甲經營5年的髮廊，同樣掛出紅布條控訴房東「漲租1.5倍，協助逃漏稅，簽約需要高額保證金」，更自嘲「所有的錯都是因為我們貧窮，租不起」。

1小時前

從鬆綁到反彈？　李同榮警告：「殺價取量」主跌段已啟動

台灣房市走到哪一段？中央政策能否「救市」？在市場瀰漫觀望氣氛之際，《吉家網》董事長李同榮直言：「台灣房市已正式進入初跌段，與2016年情況相同，將會出現『殺價取量』，進入主跌段。」

2小時前

不拿北市府的錢！北士科T17、T18移轉　新壽：輝達付補償金

輝達（NVIDIA）進駐新壽北士科T17、T18用地卡關，母公司台新新光金總經理林維俊今（16）日在T17、T18動土儀式後多次強調「絕對不是挑釁」，一切合法合規合契約，「新壽沒有想從台北市政府跟台北市的納稅人拿一毛錢」，應該由接手的輝達付補償金，新壽與輝達5月談得成，相信現在也能重談成。

2小時前

不是水壺？星級飯店「最髒1物曝光」沾屎水　他揭黑幕：拜託要自備

「星級飯店那些不為人知的黑暗面！」一名飯店櫃檯人員爆料，其實房務人員會拿骯髒抹布來擦杯子，保潔墊藏滿體液、污漬不更換，床單放在潮濕停車場與垃圾場邊滋生黴菌。最恐怖的是毛巾，用來擦馬桶再洗杯子，浴巾、地墊全丟一起洗。下周又將放連假，原PO建議，｢各位還是自備洗漱用品吧！｣

4小時前

公館「福音大樓」拆了！　賈永婕老公攜手國美「基地擴大近1倍」

4年前國美建設、賈永婕老公王兆杰家族的濟盟建設合作，以39億元拿下公館「福音大樓」，土地達797坪投入都更。而近期該樓已拆除，且併入了隔壁的神學院土地，基地擴大近1倍，約達1300坪，頗具規模。

4小時前

新壽動土被批「假動作」　上市建商淡定曝銷況

新壽今（16日）舉行北士科T17、18動土典禮，但被視為「假動作」。對此，業界人士表示，新壽此舉對談判毫無實質幫助，認為最終市府與新壽解約機率極高，只是差在軟的、還是硬的。

5小時前

直擊／新壽北士科T17、T18動土儀式今舉行　搭棚、紅布條齊備

輝達（NVIDIA）有意運用台新新光金（2887）旗下新光人壽在北士科T17、T18地上權資產做為「星艦」根據地，但受到新壽與北市府產權糾紛影響，近半年來未能動工，新壽今（16）日上午將在原地舉辦動工儀式，表態開發意願。

6小時前

新壽北士科T17、T18動土儀式　確定明天上午安排

輝達（NVIDIA）選定北士科T17、T18用地蓋辦公室一波三折，台新新光金（2887）旗下新光人壽今（15）日證實，明日上午將安排動土儀式，破除外界批評「佔地不做事」的印象。

18小時前

六都＋竹市總銷大減26%　台南逆勢衝出歷史新高

數字科技旗下《591新建案》最新統計顯示，今年第3季即使政府釋出多項利多，六都及新竹縣市新建案總銷金額仍僅約新台幣4938億元，較上季減12%、年減26%，買氣明顯降溫。房市陷入「低供給、低成交、低關注」冷清格局，預估全年買賣移轉棟數恐跌破30萬棟，新案總銷將失守2兆元大關。

19小時前

9100萬賣出大安區豪宅！婦拒繳1569萬奢侈稅慘了　遭北院裁定管收

嘉義一名年逾50歲的吳姓婦人於102年間銷售台北市大安區一處不動產，價格高達9100萬元，但吳婦卻未依特種貨物及勞務稅條例規定期限繳納奢侈稅，經財政部台北國稅局查獲並補徵稅額，共計1569萬餘元，成為台北分署列管之滯欠大戶，且吳婦還被發現有隱匿、處分財產之事由，因此台北分署於9日聲請管收，並由北院裁定管收，送交台北女子看守所執行。

19小時前

【被羈押變神明？】館長收傳票到新北檢！ 律師帶保釋金到場

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

每月46萬→65萬！石頭火鍋名..

日本新建住宅「窗戶減少、變小」..

一路之隔價差1倍！　台中剛需族..

星級飯店「最髒1物曝光！」他揭..

房租包水電！女空調開3小時被房..

百座「太空玲瓏屋」被消失　驚見..

逢甲髮廊漲租1.5倍　租客怒掛..

央行「Q4總檢討」留一手　背後..

上車最後倒數！大巨蛋＋淡江大橋..

9100萬賣出大安區豪宅！婦拒..

ETtoday房產雲

最新新聞more

逢甲髮廊漲租1.5倍　租客怒掛..

從鬆綁到反彈？　李同榮警告：「..

不拿北市府的錢！北士科T17、..

星級飯店「最髒1物曝光！」他揭..

公館「福音大樓」拆了！　賈永婕..

新壽動土被批「假動作」　上市建..

直擊／新壽北士科T17、T18..

新壽北士科T17、T18動土儀..

六都房市買氣退燒　唯台南逆勢創..

9100萬賣出大安區豪宅！婦拒..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366