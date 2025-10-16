公館「福音大樓」拆了！　賈永婕老公攜手國美「基地擴大近1倍」

記者項瀚／台北報導

4年前國美建設、賈永婕老公王兆杰家族的濟盟建設合作，以39億元拿下公館「福音大樓」，土地達797坪投入都更。而近期該樓已拆除，且併入隔壁的神學院土地，基地擴大近1倍，約達1300坪，頗具規模。

▲公館汀州路三段的「福音大樓」、「中華福音神學院」拆了。（圖／記者項瀚）

2021年時，汀州路三段「福音大樓」整棟以39.29億元高價脫標，由國美建設、賈永婕老公王兆杰家族的濟盟建設合作拿下，該建物約3376坪、土地約797坪，單看土地單價達493.1萬元。

經查國美建設官網，標註該案基地797坪正在都更流程中。記者實地走訪，該案基地擴大了，除了「福音大樓」，隔壁的「中華福音神學院」也一同拆除，併入同一塊基地。

經查台北市都更平台，該案基地顯示新增一塊地號，全案基地面積從797坪增加到1311坪，擴大了近1倍，目前正在事業計畫階段。其中「中華福音神學院」土地由財團法人基督教中華福音神學基金會擁有，應是與開發商走合建。

▲4年前國美建設、賈永婕老公王兆杰家族的濟盟建設合作，以39億元拿下公館「福音大樓」。（圖／翻攝自Google Maps歷史畫面）

都更專家、欣聯建設執行長蕭傑楷表示：「基地從約800坪擴增到1300坪，重建效益高出許多，預估該案未來將興建1棟新建物給基金會，另規劃一棟主要住宅銷售，該區雖為住三用地，但加上都更容獎，樓高仍可規劃達30層，成為指標建案。」

永慶房屋中正台大直營店長張安萱表示：「該案基地規模大，將成為公館商圈目前最大的都更住宅案，雖然地段條件遜色於羅斯福路，但緊鄰捷運台電大樓站，又有不錯的生活機能，預期未來推案表現仍會相當出色。」

張安萱指出：「羅斯福路上的重建案『璞真宇見』去年成交單價就已達140萬元行情，以國美個案來看，基地達千坪規模，屆時推案單價估也是140~150萬元起跳，高樓層甚至可來到160~180萬元水準。」

▲公館「福音大樓」小檔案整理。（表／記者項瀚製）

