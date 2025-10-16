台中吸走人口紅利　雲彰投反現「人走價漲」怪象





▲台中集結大型建設、軌道經濟與產業園區，吸引產業人口與自住族群，推升房價及人口流入。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

中部4縣市，僅台中市人口淨遷入成長，反觀彰化、南投和雲林人口持續外流，統計顯示，彰化縣淨遷出最多達8521人，但房價年增幅達14％、專家表示，台中集結大型建設、軌道經濟與產業園區，吸引產業人口與自住族群，推升房價及人口流入。

中部地區人口遷徙的主要目的地仍是台中市為主，目前台中市每坪新案平均成交價近期已達55.4萬元，較2023年同期上漲22.6％，是中部房價漲幅冠軍，觀察台中今年截至9月淨遷入人數約1.3萬人，僅次於桃園市，位居全台第二。

反觀彰化、南投和雲林，三縣人口持續外流，但房價卻逆勢成長。統計顯示，彰化縣今年淨遷出8,521人，房價漲至34.3萬元，年增幅達14％；南投縣則淨遷出1,036人，房價上升至29.4萬元，漲幅10.9％；雲林縣淨遷出3,015人，房價由24萬元提高到26.2萬元，漲幅達9.2％。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶指出：「彰雲投地區因人口外移、建設話題稀少，房價原本偏低，但近年因年輕族群分戶需求增加，建商也逐步開發蛋白區，導致房價走高卻出現價漲人退現象。」

▲彰雲投預售市場近年相當熱絡，但價格未見親民，壓縮首購族移居空間。（圖／記者陳筱惠攝）

代銷業者，譯鑫廣告總經理張譯升表示：「台中不僅商業與生活機能完善，還有產業結構支撐，仍能持續吸納人口。尤其近期特別是大型建設、軌道經濟與產業園區，目前房價持平，其實還是長期看好，過去七都外的需求，會再回到七都之內，因次都會區的保值性較高。」

▲過去七都外的房市需求，專家認為市場會再回到七都之內，特別是軌道經濟強攻的地方。（圖／記者陳筱惠攝）

住商不動產中區協理賴萬認為：「彰雲投預售市場近年相當熱絡，但價格未見親民，壓縮首購族移居空間。加上彰化、南投與台中生活圈關係密切，中部非核心縣市人口持續流出，形成台中為主的房市生態圈。未來隨交通網路完善，台中與周邊縣市人口流動將更明顯，蛋白區房市後續能否維持熱度，仍需觀察人口支撐力。」

