房裡「明明沒食物」卻出現大蟑螂　「這幾處」被狂點名：快封起來

房裡沒食物竟爬出大蟑螂？他臥室連續遭襲氣密窗也擋不住　網狂點名「這幾處」快封起來

▲家事達人分享「三不政策」，從根本切斷蟑螂生存條件。（示意圖／Pixabay）

文／CTWANT

蟑螂是家庭常見害蟲，尤其容易藏身在廚房與浴室等潮濕陰暗的角落。不過近日有網友在《PTT》上發文，表示自己的臥室近期頻繁出現大型蟑螂，讓他困惑又無奈。根據他的描述，房間內並無食物來源，窗戶為氣密窗、也無明顯孔洞，仍不時見到蟑螂現蹤，令他懷疑是否是「從冷氣口爬進來的」。

這位網友指出，自7月以來，臥室已出現過兩次蟑螂蹤跡，反而廚房並未發現。由於他認為臥房條件應不利蟑螂滋生，因此上網求助其他網友，想了解蟑螂可能的入侵路徑與防堵方法。

貼文一出，引來不少有經驗的網友熱烈回應。有人分析指出，蟑螂可能透過排水孔、水管、門縫或冷氣管線等細小通道潛入，建議應封閉這些縫隙以減少進入機會。有網友留言說：「不是冷氣就是門縫，房間如果有附設浴室，也可能是排水管道」、「窗框和紗窗如果有變形或縫隙，也會讓蟑螂鑽進來」，甚至有人笑稱「可能是廚房蟑螂太多，跑去臥室避風頭」。

針對防蟑對策，許多網友也分享個人經驗，有人建議定期使用「水煙式殺蟲劑」或投放毒餌，也有人推薦使用市售強效除蟲產品如「德國拜耳」，成效明顯。另有網友建議改用天然氣味驅蟲，例如薄荷、香茅等味道，也可在進出口處定期噴灑殺蟲劑設防。

除了民間偏方，家事達人陳映如過去也曾在社群平台分享「防蟑三不政策」：不給住、不給水、不給食。她建議家庭中應避免堆積紙箱與雜物，清除積水，並養成飯後立刻清理的習慣，才能有效斷絕蟑螂生存條件。

至於如何對付已現身的蟑螂，陳映如表示，不一定非得使用殺蟲劑。她建議可使用肥皂水或一般家用清潔劑代替，因為其中的界面活性劑能破壞蟑螂表皮的油膜，達到殺蟲效果，既環保又無刺鼻氣味。防蟑關鍵在於封閉蟑螂可能進入的通道、清除牠們賴以生存的資源，並定期檢查環境，一旦落實生活細節，便可大幅降低家中蟑螂出現的機率。

房裡沒食物竟爬出大蟑螂？他臥室連續遭襲氣密窗也擋不住　網狂點名「這幾處」快封起來

▲不少網友建議檢查冷氣孔、排水管、門縫等蟑螂可能入侵的縫隙。（圖／翻攝自PTT）

關鍵字：蟑螂害蟲防治家庭專家

房裡「明明沒食物」卻出現大蟑螂　「這幾處」被狂點名：快封起來

蟑螂是家庭常見害蟲，尤其容易藏身在廚房與浴室等潮濕陰暗的角落。不過近日有網友在《PTT》上發文，表示自己的臥室近期頻繁出現大型蟑螂，讓他困惑又無奈。根據他的描述，房間內並無食物來源，窗戶為氣密窗、也無明顯孔洞，仍不時見到蟑螂現蹤，令他懷疑是否是「從冷氣口爬進來的」。

