買150坪豪宅「隔20多間房」外牆掛26台室外機　屋主：家裡人多

▲住戶裝修，外牆裝設20多台冷氣室外機。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

大陸湖北武漢市一處社區近期有住戶進行裝修，隔出20多個房間，在建築外牆安裝26部冷氣室外機，這引發鄰居對於結構安全、公共設施受影響相關擔憂。對此，屋主宣稱，家裡人多，買房主要目的為家庭聚會使用。

香港01報導，這棟房子就位在碧桂園江漢山色社區內，是上下兩層500平方公尺（約150坪）的大宅。社區住戶龍女士表示，若是正常格局裝修，一層是五房兩廳，但7樓住戶卻一口氣隔出20多個房間，只見該戶外牆掛滿26部冷氣外機，「你看這邊有9個冷氣室外機，加上那邊的，一共26個……這麼多房間，下水道肯定要改，到時候漏水怎麼辦？」

居民紛紛擔憂這可能會造成結構安全與公共設施受影響。對此，自稱屋主的王男說明，房型基本結構未大改，特別是原本開發商設計的6個廁所下水道一個未動。

王男表示，因為家裡成員眾多，買房就是為了在過年過節的時候，大家有地方聚會。至於為何裝設26部冷氣，他稱是考量房屋面積大，但平時常住人少，採用分體式冷氣會比中央空調更節能。

相關部門接獲通報後已介入處理，武漢經開區住房和城市更新局人員透露，已要求業主委請第三方機構進行房屋結構安全鑒定，社區、物業、住建局也多次上門核查。社區表示，由於正處於裝修階段，且相關手續完備，社區只能持續關注，盡力保障其他住戶權益。