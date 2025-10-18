40年老透天「屋主重新拉過線」心動想入手！苦主勸退：都是話術

▲因為屋主重新拉過線，原PO很心動。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

許多人嚮往透天厝，不只活動空間大，也能享有車位。一名網友表示，最近看上一間40年的老透天厝，因為屋主幾年前有整修過，水電管線都重新拉過，不用重新裝潢，因此很心動，但擔心屋齡偏高，房子會有其他問題。對此，信義房屋專家建議，即使有重新拉過線，仍建議找水電師傅再次查看。

有網友在Dcard發文，最近看中一間40年屋齡的老透天，位於小巷內，鄰近溪溝，還有一座小庭院。雖然坪數不大，但屋主先前有整修，包含水電更新與天花板施作，讓她頗為心動，但也擔心是否存在結構或裝潢遮掩的隱藏問題。

她分享看房的狀況，配電盤是新的，牆壁有壁癌，但天花板是新的看不出來防水好不好，「其實我也不知道防水怎麼看，目測是頂樓地板有上綠色的防水漆」。

貼文曝光，內行指出，「建議老房子真的買來，原本他對牆壁施作的都重弄，老透天的大電通常不會重拉，因為那是個大工程，有的人只做浴室也會跟妳說防水有重用，等下一次大雨就知道了，如果妳還用裝潢，直接整組壞去，問清楚一點，不然就是再準備個50-80萬，整棟大小電重拉、重配，防水整棟重新來過」。

還有苦主現身，「水電重拉要檢查到底是怎麼個重拉。我們去年買老屋，屋主也是說有重拉。後來我們開始翻修的時候，來的水電師傅說，只有配電盤是新的，其他通通都是舊線。最後我們全棟重新拉線；建議房仲在場的時候要求他們打開插座把電線抽出來看，電線上都會印有製造年份。驗屋是你的權利」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，選擇購買屋齡40至50年的老宅，確實需特別謹慎，即便前屋主曾進行過水電管線更新，但不清楚實際上做了哪些，仍建議請專業水電師傅檢查一次。曾經理強調，要注意安全性的問題，像是管線可能比較細、電線迴路少、內部脆化危機等等。