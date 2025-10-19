ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

也太閃！房東「靈骨塔美學」金黃內裝曝　奇葩出租房全看呆

台北市一間出租房因內部裝潢貼滿金色壁紙遭網友笑稱「金屋藏嬌」。（示意圖 photoAC）

▲台北市一間出租房因內部裝潢貼滿金色壁紙遭網友笑稱「金屋藏嬌」。（示意圖 photoAC）

圖文／鏡週刊

一名網友在網上分享一則令人咋舌的租屋訊息，他上傳一間租屋資訊實景圖，只見臥室內牆面與天花板皆鋪滿金光閃耀的壁紙，搭配基本的寢具、書架、座椅及衣櫃，這股過於炫目的裝潢風格讓不少網友看傻眼，打趣表示像是貼滿金紙，走「靈骨塔風」。

這名網友在臉書社團「爆廢公社」公開一則租賃資訊，並評論這間房間極具特色，好奇探問網友屬於何種設計流派。從曝光的照片可見，整個房間滿目金黃，僅中央擺放一張藍色床鋪，周邊可見一些基本的家具設施，配備簡易衣櫃、單椅、書櫃以及一座小型電扇。

根據資料揭示，該間租屋坐落於台北市一棟電梯大樓的6樓，房型規劃為3房1衛，每月租金開價2萬元，還需額外負擔每月1765元的管理費。

網友公開某間台北租屋內部裝潢照片，認為全室貼滿金色壁紙讓人聯想到靈骨塔風格。（翻攝爆廢公社）

▲網友公開某間台北租屋內部裝潢照片，認為全室貼滿金色壁紙讓人聯想到靈骨塔風格。（翻攝爆廢公社）

由於室內裝潢過度浮誇，金色壁紙瞬間成為討論焦點，許多人聯想到「金屋藏嬌」或「靈骨塔」，還戲謔表示「下一步是不是家屬答禮...」「第一眼以為靈堂布簾」；還有人比擬為居住在烤箱內，笑稱「這冬天放個小太陽暖爐，會不會睡著睡著就熟了」，更有人調侃：「金光閃閃，金箔風格？」「這...完全阻隔手機訊號吧」。


租屋裝潢出租房東靈骨塔

