嘉義市新成屋房價站穩3字頭　「太保勇士」緊追在後

▲房仲業者統計近1年實登資料發現，嘉義縣、市5年內新成屋以嘉義市交易量最多、房價最高，平均單價達31.5萬元，穩坐全縣房價王寶座。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台積電設廠效應持續發酵，嘉義房市交易熱絡，預售案量大增。根據房仲業者統計近1年實登資料發現，嘉義縣市5年內新成屋以嘉義市交易量最多、房價最高，平均單價達31.5萬元，穩坐全縣房價王寶座，太保勇士則緊追在後，均價達29.1萬元。

永慶房產集團盤點嘉義縣、市近1年成屋實價登錄資料發現，5年內成屋以嘉義市交易量與均價為全縣最高，均價達31.1萬元，太保因鄰近嘉義高鐵特定區及科學園區，太保勇士積極進場購屋，新成屋均價達29.1萬元，僅次於嘉義市。

從各行政區交易狀況來看，嘉義縣、市交易量最大的是嘉義市30年以上老屋，有692件，均價22.4萬元。

不過值得注意的是，隨著房價持續攀升，嘉義市轉以屋齡較高的老屋，成為近1年市場購屋主流。而太保則以5~30年中古屋交易為主力，占比達38%，均價21.3萬元。

行政區 屋齡5年以下(新成屋) 屋齡5-30年(中古屋) 屋齡30年以上(老宅) 交易量(件) 交易占比 平均單價(萬/坪) 交易量(件) 交易占比 平均單價(萬/坪) 交易量(件) 交易占比 平均單價(萬/坪) 嘉義市 111 10% 31.1 307 28% 22.6 692 62% 22.4 太保市 54 32% 29.1 65 38% 21.3 50 30% 17.7

▲嘉義縣市主要行政區近1年成屋價量。資料來源：永慶永慶房產集團、實價登錄資料。（ETtoday製表）

台慶不動產嘉義忠孝加盟店店東江智玄表示，嘉義市新成屋價格目前落在每坪31萬元上下，預售屋則約35~40萬元。「這些5年內成屋多是3~4年前就入手，當時成交價約20萬元上下，如今完工轉售，漲幅也有5成。」

江智玄分析，太保房價飆升的關鍵在於「供給量不足」，由於早期推案單價僅16~18萬元，又有台積電到嘉科設廠，吸引外地投資客湧入、價格快速墊高，如今新成屋成交價已站上30萬元大關。

住商機構大南區協理林祺博也說：「太保新大樓不多，現階段台積電建廠，工程人員與上下游產業鏈的包商需求強勁，房市供不應求，帶動價格飆升。」

江智玄補充，新成屋價格水漲船高，也讓預算有限的首購族及在地民眾轉向30年以上的老宅市場，嘉義市、太保目前老屋行情仍約為新成屋的6折，新舊屋價差持續擴大，「也因此中古翻修市場買氣不弱，成為自住族群的另一選擇。」

