從透天搬進華廈！　台東小宅交易占比增16.7%居冠

▲全台25坪以下小宅交易占比已達42%，觀察各縣市小宅交易占比變化。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

全台25坪以下小宅交易占比已達42%，觀察各縣市小宅交易占比變化，台東縣10年增長16.7%，穩居全台之冠。在地房仲分析該區小宅的3大買盤族群，也指出當前的房價行情。

《地產詹哥老實說》EP279／央行「Q4總檢討」留一手 背後暗號：房市恐迎大轉折？

[廣告]請繼續往下閱讀...

據內政部不動產資訊平台資料，上半年全台25坪以下小宅交易占比已達42%，也就是說，幾乎每5筆住宅交易就有2筆是小宅。

中信房屋觀察近10年各縣市小宅交易占比變化，台東縣從2016年上半年的16.2%，一路攀升至2025年上半年的32.9%，增長16.7%，穩居全台之冠，其後依次是桃園市、嘉義市、苗栗縣。

對此，中信房屋研展室副理莊思敏表示：「在房價與地價持續走高的環境下，建商為提高開發效益，普遍傾向推出中小坪數產品，再加上居住習慣改變與購屋總價考量，使小宅逐漸成為市場主流。」

莊思敏指出：「觀察近年小宅交易佔比增幅顯著的縣市，大多具備建設題材豐富、房價成長快速等特點，台東受惠於南迴公路拓寬、花東鐵路雙軌化及新興重劃區開發等利多，具長期發展潛力。」

▲近10年25坪以下小宅交易占比增長最多的5縣市。（表／中信房屋提供）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德補充：「從各項數據都可以看出小宅化趨勢，像是六都住宅買賣移轉平均面積統計，從2009年至今縮小10坪，來到31.5坪，另外還有戶籍住宅的平均人口數也持續下降，今年只有2.95人，創統計以來新低。」

至於小宅增加最多的台東，中信房屋台東中正加盟店店長廖咨期補充，選擇購買小宅產品的客群，大致可以分為3大類，「首先是年輕首購族或小家庭，這群消費者希望擁有屬於自己的獨立空間，小宅總價較易負擔，因此成為他們首選。」

廖咨期說：「其次是有換屋需求的長輩，考量行動便利與安全，很多長輩都紛紛從透天搬入設有電梯的大樓或華廈。第三，小宅產品的買方中更是不乏投資與置產客群，台東坐擁得天獨厚的自然風光，許多人會在這邊購買退休宅、度假宅。」

廖咨期表示：「以縣內交易最熱絡的台東市來說，目前台東市預售大樓、華廈的成交單價普遍都在3字頭以上，而屋齡10年內的新古屋，單價普遍也在2字頭以上，這些屋主多會參考新案行情訂價，因此價格表現穩定，未見明顯鬆動。」

相較之下，廖咨期表示：「中古屋市場的議價空間更有彈性，很多中古屋的屋主，因為持有時間較長、取得成本相對較低，比較願意讓利出售，目前台東市中古大樓華廈的單價普遍仍落在1字頭。」

《地產詹哥老實說》EP279／央行「Q4總檢討」留一手 背後暗號：房市恐迎大轉折？