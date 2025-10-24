BLACKPINK沸騰高雄　旅宿業直指台中觀光罩門

▲百橙國際旅宿集團旗下以月租125萬元承租原「台中鳥日子」，推出「橙居」品牌。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

韓國女團BLACKPINK一場高雄演唱會就能帶動3億元觀光商機、讓南部旅宿一房難求，台中市旅館公會理事長劉國隆直言：「台中現在有超過千間旅館、3萬間房間，數量多、空間夠，但缺的是國際化配套。」

《地產詹哥老實說》EP280／房貸審核「黑名單」？ 內行曝：月薪8萬健身教練、高階警官慘遭拒

[廣告]請繼續往下閱讀...

新型旅宿品牌崛起，近年不少集團紛紛接手改造舊商旅。其中，最具代表性的案例，就是百橙國際旅宿集團，以月租125萬元承租原「台中鳥日子」，推出「橙居」品牌。

百橙國際除中部，在高雄的「大通大飯店」接手後僅用90天就完成大改造，以「橙居高雄館」全新亮相， 百橙國際董事長余俊澤表示：「集團選擇高雄與台中拓點，正是看中兩地皆具國際機場與完整交通網絡，是佈局國際旅客的重要據點。」

劉國隆則分析：「台中的『國際會展中心』、『巨蛋』等重大建設接續落地，地理條件又強，卻仍有住宿週末爆滿、週日腰斬的矛盾現象，呼籲政府與業界合作，讓台中不只是部分時段熱鬧，而能全年無休接待國際旅客。」

▲早期創立的老飯店面臨接班與轉型壓力，近年不少集團紛紛接手改造舊商旅、重新定位產品線。（圖／記者陳筱惠攝）

他指出：「目前台中的旅宿法規對老飯店並不友善，限制多重，地方條例盼望比照北市，另外在韓國女團BLACKPINK席捲高雄時，台中同樣有爵士音樂節，但整體活動推動要吸引更多國際觀光客，『還得再升級』。」

《地產詹哥老實說》EP280／房貸審核「黑名單」？ 內行曝：月薪8萬健身教練、高階警官慘遭拒