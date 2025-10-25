卡位「台南最富里」學區宅　南科媽媽千萬買2房設籍

▲因應南科人口成長與就學需求，蓮潭國中第2期國中部校舍10月完工，吸引南科媽媽搶卡位。（圖／台南市政府提供）
記者張雅雲／高雄報導
因應南科人口成長與就學需求，蓮潭國中第2期國中部校舍10月完工，該校緊鄰蓮潭國小，並強化雙語與數位學習課程，「蓮潭9年學區」吸引南科媽媽搶卡位。信義房屋專家表示，蓮潭里一直是台南「最富里」，家長教育水準高、學區聲譽好。
蓮潭國民中小學位於台南市善化區，2期校舍結合綠能與智慧設計，10月剛完工，規劃設定國小部12班、國中部24班，共計36班。台南市長黃偉哲表示，隨著新校舍啟用，該校將進一步強化雙語與國際教育課程，並持續與南科永續企業及科技資源合作，發展為具代表性的特色學校。
信義房屋南科店店長陳怡伶表示，蓮潭國中小所在地的蓮潭里，長年是台南「最富里」，居民多為南科工程師、主管或與科技新貴，家長教育水準高、學區聲譽好，根據該校《新生入學作業規範》顯示，除身心障礙學生、家長，新生入學需依「設籍時間先後依序錄取」。
在地仲介透露，南科媽媽為讓孩子贏在起跑點，紛紛提前設籍卡位，甚至在孩子仍是幼稚園階段，就先買房備戰入學。
▲蓮潭學區屬於LM特區，區域多為透天與零星大樓。（圖／台南市政府提供）
陳怡伶指出，蓮潭學區屬於LM特區，區域多為透天與零星大樓，透天屋齡約10年、總價約2000~2500萬元，10年內大樓單價約35~40萬元，2房總價約1000萬元上下。由於區內幾乎沒有小坪數套房產品，入手門檻相對高，不少家長選擇購入2房作為「設籍屋」，部分屋主出租給南科工程師族群，分租套房月租約8500元。
陳怡伶坦言，近期受信用管制與利率變動影響，整體買氣略有降溫，但學區效應依舊強勢。「隨2期校舍完工，加上入學規範愈趨嚴格，未來勢必吸引更多南科家庭提前卡位。」
