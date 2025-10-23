北屯年底將迎百億級百貨　在地人指：新光地位恐不保！

▲北屯區將迎來史上首間大型百貨，在地人直指：「有望取代百貨龍頭新光三越。」（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市即將迎來西屯區「台中101」、北屯區「漢神洲際購物廣場」與烏日區「D-ONE第一大天地」3大百億級旗艦百貨。其中，北屯區首間大型百貨讓在地人十分期待，直指：「有望取代百貨龍頭新光三越。」

《地產詹哥老實說》EP280／房貸審核「黑名單」？ 內行曝：月薪8萬健身教練、高階警官慘遭拒

[廣告]請繼續往下閱讀...

「漢神洲際購物廣場」即將於年底正式開幕，預計引進近500家國內外品牌，為北台中注入大量人流與商機。新光三越百貨常客黃小姐，是一位坐著輪椅也要逛街的精品VIP，她笑說：「未來3間百貨最看好漢神，南部漢神有夠好逛，精品齊全也很頂級，若未來漢神洲際規格比照高雄，那我應該會拋棄新光。」

至於佔地達18萬5400坪的烏日區「D-ONE第一大天地」，預計2026年底完工，不僅為高鐵特區導入大量消費人潮，更使其住宅市場熱度同步升溫。近期區內新案推陳出新，包括「大華縱橫」以及達麗建設推出的「新高鐵」，都替區域奠基了房價基礎。

而「台北101」未來將攜手國泰人壽共同打造「台中置地」，堪稱目前中部最受矚目的大型商業開發案之一。周邊指標案如規劃21~38坪的「達麗拾穗」，基地是正台灣大道上少見的三面臨路角地，在房市震盪下受到注目。

▲「台北101」將攜手國泰人壽共同打造全新地標「台中置地」，堪稱目前中部最受矚目的大型商業開發案之一。（圖／記者陳筱惠攝）

《地產詹哥老實說》EP280／房貸審核「黑名單」？ 內行曝：月薪8萬健身教練、高階警官慘遭拒