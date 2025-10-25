ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

台中房價「漲幅王」不在三屯區　海線1區5年漲84%

▲▼台中市政府斥資3千萬活化閒置空間，外埔多功能場所完工啟用。（圖／台中市政府提供，下同）

▲外埔多功能場所完工啟用，也見證外埔區成為台中29行政區中漲幅王。（圖／翻攝自台中市政府提供）

記者陳筱惠／台中報導

台中各行政區近5年房價仍展現明顯漲勢，不過在整體房市交易放緩的環境下，根據資料顯示，最令人意外的是漲幅第1名並非交易最熱的北屯或西屯，而是位於海線邊陲的「外埔區」，5年飆漲達84.62%，成為全市漲幅冠軍。

進一步觀察數據，台中市房價漲幅第1名為外埔區，5年房價漲幅達84.62%，核心舊城「中區」緊追在後，5年漲幅達75.95%，顯示市中心雖為老城區，但隨著都市更新、青年返城與文創題材帶動，價格仍具成長力道。第3名則由「沙鹿區」拿下，近5年上漲73.03%，反映海線生活圈在交通與商業機能推進下的強勁補漲行情。

▲▼ 沙鹿市況,沙鹿房市,富旺國際,沙鹿街景,林佑任 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲第3名則由「沙鹿區」拿下，近5年上漲73.03%，反映海線生活圈在交通與商業機能推進下的強勁補漲行情。（圖／記者陳筱惠攝）

但第1名外埔區位於台中市西北側，介於后里與大甲之間，太平洋房屋清水中山旗艦店店長紀光烜表示：「外埔以公路交通為主，再加上受惠中科園區、麗寶樂園特區及台中港產業帶串聯，最主要還是基期低加上產業與通勤人口外溢效應，吸引中科、后科就業族與年輕首購族進場購屋。」

紀光烜笑說：「外埔區漲幅84.62%看起來相當驚人，但實際上也就是從25萬元漲到30~32萬元，相較台中其他行政區來說，外埔真的只贏了漲幅而已。」

2025年包括「巨匠傳承2」、「吉鑽后科」、「帝堡NO.35」、「立東美美」等案在內，從案名就不難看出與后科連結相當深遠，其中「吉鑽后科」則是外埔區成交王，2025年就有22筆成交，均價突破3字頭。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

台灣房屋信實黎明邸家店店長陳家育指出：「其實房價漲幅要飆高，要符合低基期、人移入兩項條件，如南屯、大肚、清水、大里等地漲幅也都超過6成，反觀七期、西屯市中心從漲幅來看卻落後，但也有穩定、保值的優勢。」

但外埔區拔得頭籌還是驚呆不少人，紀光烜說：「近1年外埔區預售案每坪單價3字頭，其實也漲過一波，但是相較西屯破百萬、北屯動輒8字頭的高檔行情，吸引首購與投資族群搶進，形成價差補漲現象。」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

