驚傳黃立成買下？他揭陶朱隱園「買家1線索」：羨慕加嫉妒　

▲▼信義區豪宅陶朱隱園今(9日)開始的農曆年節期間，每晚6點至10點，每個整點將進行外牆動態燈光測試。（圖／記者湯興漢攝）

▲「陶朱隱園」一戶12億元售出，換算每坪單價約393萬元。（圖／記者湯興漢攝）

網搜小組／劉維榛報導

「陶朱隱園」在完工7年後，終於出現買家以12億元入手，刷新台灣住宅市場的最高紀錄。財經作家「不敗教主」陳重銘表示，買得起這間超級豪宅，肯定還有其他的豪宅，資產恐怕是百億等級的人。不僅如此，外傳買主疑似麻吉大哥黃立成，但消息尚未獲得證實。

陳重銘在臉書粉專認為，看到陶朱隱園賀成交一戶，買家口袋裡最少要有30億以上，才捨得起買12億元的房子，尤其裝潢恐怕要花1億，還要買幾台豪車超跑，30億還剩下17億元，「如果放著領股利，1年大概也可以拿到1億多，平均一個月1千萬也夠生活了吧？」

陳重銘自嘲，如果他身價擁有30億，完全不考慮購入陶朱隱園，不是房子不好，而是卡住太多的資金，因為房貸只能3成，要一口氣拿出約9億的現金。

由於買家身分仍是個謎，陳重銘猜測，買得起這這一間房子的，肯定還有其他的豪宅，資產恐怕是百億等級的，只能說羨慕加嫉妒，「就算我可以一年賺一億，也要賺100年，真的是人比人氣死人！」

底下網友熱議，「我有30億也不會去買，但如果他有出租，我可以租一個月過個癮就好」、「這間房子有可能是外國企業主買的」、「應該是黃先生購買的吧」、「花12億買這個，不如自己買地規劃」、「能自由自在地游泳，無價」。

馨傳不動產智庫執行長何世昌在臉書發文表示，現在的台北豪宅難賣就算了，還能找到願意花大錢的客戶，真令人佩服到五體投地！「能在豪宅市場低迷的情況下促成如此驚人的交易，反映出頂級住宅的稀缺性仍然吸引高端客群。」

另據《民報》報導，霸氣買下陶朱隱園的大咖買家，是日前才傳出加密貨幣虧損新台幣16.7億元的麻吉大哥黃立成，但本人尚未做出回應。

