七期千坪BMW保養廠基地倍增　新美齊聯手允將推400億大案

▲新美齊去年以每坪約338萬元、總價38.83億元購入原BMW保養廠1149坪土地。（圖／記者陳筱惠攝）
記者陳筱惠／台中報導
上市建商新美齊（2442）與台中允將建設首度攜手，將在台中七期文心路、公益路口2332坪推出超級大案，規劃地上52層、地下8層複合式地標建築，產品涵蓋住宅、商辦與店舖，總銷金額上看400億元，堪稱年度最大合作案。
新美齊去年以每坪約338萬元、總價38.83億元購入原BMW保養廠1149坪土地，此次攜手允將持有的1183坪整合成大型基地，將規劃推出約1024戶住宅，並搭配店舖與辦公產品，瞄準置產、自住與商辦需求。
對此，允將建設董事長張志豪表示：「此次與新美齊合作是強強聯手，基地位處公益路餐飲商圈核心，又介於捷運綠線『水安宮站』與『文心森林公園站』之間，交通、生活機能同時到位。」該案預計於2025年底前取得建照、2027年正式推出。
▲新美齊攜手允將建設持有的1183坪整合成大型基地，將規劃推出總銷金額上看400億元大案。（圖／記者陳筱惠攝）
台中捷運綠線通車後，藍、橘、紫線陸續推動，加上百貨商場與重大建設話題齊聚，市場正進入「軌道經濟」，儘管房市大環境疲弱，但訴求便利通勤、生活效率與抗跌性的捷運宅仍吸引建商積極卡位。
目前線上推案的包含亞昕建設南屯捷運宅案「亞昕織御」，步行數秒即可返家，被稱為「讀秒回家宅」，據傳單月吸引逾600組看屋，近1年，捷運南屯站周購地量更突破3000坪，顯示市場期待度高。
▲目前線上推案的包含亞昕建設南屯捷運宅案「亞昕織御」基地。（圖／記者陳筱惠攝）
北台中則由冠德建設於崇德路裕毛屋原址籌備中的先建後售案，同樣鎖定捷運崇德站機能圈，鄰近北屯國民運動中心與漢神洲際百貨，被視為北屯捷運宅指標新案。
台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章分析：「建商在房市逆風時仍選擇積極布局捷運站周邊，代表地段、生活圈成熟度與開發效益經過審慎評估，加上捷運宅具備抗跌、保值與轉手性佳等特性，更能吸引自住客與長期置產族。」
但他指出：「捷運沿線的房價支撐度雖高於一般區域，但目前『修量』態勢不變，市場仍在消化前2年急漲後的高價期待。」
