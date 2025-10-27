大雅唯一愛迪達撤出　地方媽媽怨：根本運動用品沙漠區

▲近期於中清路上、大雅區唯一的運動用品品牌店「愛迪達專門店」撤出。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市大雅區近年受到中科外溢效應，人口與不動產都呈現增長，但近期於中清路上、大雅區唯一的運動用品品牌店「愛迪達專門店」撤出後，該物件也隨即在網路刊登招租訊息，月租開價25萬元。專家認為，總價高昂，仍需連鎖業者才有高付租能力進場。

本就被民眾形容「運動用品沙漠」大雅區，區內僅有的一家品牌運動用品專門店近期正式宣佈撤出，讓在地居民與運動愛好者不免感到失望。在地民眾黃太太就說：「那個點很熱鬧，後面又有停車場，收掉很可惜，但也很納悶愛迪達怎麼做不起來。」

▲▼中清路三段大型連鎖品牌店爭相插旗。（圖／記者陳筱惠攝）

實際查詢，愛迪達專賣店為2019年進駐大雅，該建物約140坪，共計4層樓，地點就在中清路三段，為大雅區車流量最大的區間，尤其該路段大型連鎖業者相繼進駐，包含速食龍頭麥當勞、肯德基，咖啡界扛霸子星巴克，連粉紅招牌寶雅都直接開2間。

對於「愛迪達專門店」撤出，該物件也隨即在網路刊登招租訊息，月租開價25萬元，以坪數換算每坪租金約1800元，金滿意不動產郭宸緯分析：「大雅區幾條熱門道路包含中清路、學府路、神林南路、永和路、雅環路、雅潭路，店面租賃單坪價格落在1500~3000元不等。」

郭宸緯分析：「以此次招租的運動用品店開價租金落在1800元，雖然不低，但並不算太貴，不過總價門檻高昂，推測還是得要連鎖業者才有這樣的付租能力。」

▲專家認為，大雅區房市雖不如七期、西屯、北屯區等熱區熱絡，但穩定性高。（圖／記者陳筱惠攝）



實際查詢，該物件的地主早年就以「贈與」方式取得房地，並無貸款壓力，因此推測並不急於招租，尤其在大雅區人口增多之下，郭宸緯認為：「大雅區房市雖不如七期、西屯、北屯區等熱區熱絡，但穩定性高，未來若能搭配商圈建設仍有成長空間。」

面對「運動用品沙漠」，黃太太也相當感嘆，她說：「雖然現在網購相當方便，但還是希望有實體店可以逛逛，不然現在只剩鞋全家福可以幫小孩買鞋，每次都要進城很麻煩。」

