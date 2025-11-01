ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

昔租金單價破萬還搶租　新崛江殘酷現況曝光

記者張雅雲／高雄報導

新堀江商圈1980年代崛起，曾是高雄最熱鬧的年輕人聖地，如今人潮不再。記者實際走訪，正對大統百貨五福店的五福路指標性店面，整排24間店面空置11間，空租率接近5成，專家坦言，雖然租金價格有所鬆動，但人潮流失、商圈轉移，大型店面出租依然難。

《地產詹哥老實說》EP280／房貸審核「黑名單」？　內行曝：月薪8萬健身教練、高階警官慘遭拒

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲新堀江商圈1980年代崛起，曾是高雄最熱鬧的年輕人聖地，如今人潮不再。（圖／記者張雅雲攝）

中信房屋亞洲新灣區加盟店店長吳嘉隆指出，早期五福路為高雄最繁華的黃金地段，屬於特殊型臨路店面產品，單坪租金行情一度高達5000元起跳，如今已跌至約4000元。「租金總價仍高以致空租率高。」

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲大統百貨五福店對面的五福路店面，是新堀江最繁華的指標路段，租金是商圈最高。（圖／記者張雅雲攝）

以靠近新堀江入口的百坪大店為例，月租金開價58萬元，已閒置多年。老字號鞋店「阿瘦皮鞋」舊址，重新招租月租金23萬元；連經營20多年的「金品運動廣場」今年也撤出商圈，原址開價16.8萬元求租。

開店超過40年的「整人達人頑皮族整人玩具」老闆娘丁明黛，是見證商圈興衰的第一代店主。她回憶，1980年代剛開店時，6坪小店月租1萬2千元，「當時一坪2千元已經算貴，但人潮滿滿。」

後來她搬到文化路1樓店面，月租甚至高達17萬元，坪數僅15坪，「一坪破萬元，還是有人排隊等著租。」如今同樣地段的租金僅剩6~7萬元，租金行情僅全盛時期1/3。丁明黛坦言，新堀江的沒落，不只是人潮轉移，更是時代改變。「房東死守租金，還以為景氣跟以前一樣；但現在大家都拿手機買東西，誰還特地來逛街？」

她指出，早年新堀江店家多為「跑單幫」模式，親自帶回舶來品販售，「想買特別的東西就得來這裡」。但現在代購、網拍、電商普及，消費者早已不必出門。「現在新堀江滿街都是夾娃娃機、批貨，沒有特色，也沒有品牌，誰會想來？」

在實體消費式微的時代，能留在商圈的店家屈指可數。丁明黛說：「撐下來的都是自己的店。」她分析，自己能撐住，全靠沒貸款、沒租金壓力，「每月只要賺到店員的月薪就能繼續開店。」

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲年輕族群逛街的消費習慣轉往有冷氣的購物中心，主力客群被分散。（圖／記者張雅雲攝）

吳嘉隆分析，目前五福二路、大統對面一帶的空置狀況仍明顯，不少屋主仍堅持高價出售。例如五福路透店開價換算單坪地價高達220萬元，與建商收購價相近。

「建商現在收購趨於保守，偏好整合300坪以上的大面積基地，小筆零星透天收購風險太高。」吳嘉隆坦言，加上五福路地主多為早期自用型持有，無貸款壓力、姿態高，價格又硬，「要湊出能開發的基地，至少要談6、7戶以上，整合難度太高。」

《地產詹哥老實說》EP280／房貸審核「黑名單」？　內行曝：月薪8萬健身教練、高階警官慘遭拒

關鍵字：高雄商圈新堀江空租率租金店面出售

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

房市科技戰開打！建商導入智能機器人　500億商機爆發

AI科技浪潮從智慧醫療到旅宿應用，已不再是未來式。隨著行政院今年宣布推動「智慧機器人產業推動方案」，預計服務型機器人未來5年產值上看500億元，嗅覺敏銳的台中品牌建商已走在政策前端，逐漸將智能機器人服務視為「物業標配」。

25分鐘前

昔租金單價破萬還搶租　新崛江殘酷現況曝光

新堀江商圈1980年代崛起，曾是高雄最熱鬧的年輕人聖地，如今人潮不再。記者實際走訪，正對大統百貨五福店的五福路指標性店面，整排24間店面空置11間，空租率接近5成，專家坦言，雖然租金價格有所鬆動，但人潮流失、商圈轉移，大型店面出租依然難。

3小時前

周杰倫也逛過的「惡作劇天堂」　靠2類玩具屹立新崛江40年

走近「頑皮族整人玩具」，門口有隻碩大的黑色猩猩，堪稱鎮店之寶，一站就是40年，老闆娘丁明黛笑稱，它的頭髮被客人揪過無數次，嘴裡被塞過不知多少支菸，甚至好幾次差點被抱走，但見證整人玩具產業的起落興衰，也成為許多高雄人青春記憶裡的一部分。

3小時前

公股銀預測未來半年房市：買氣恐繼續萎縮

中央銀行推動第7波選擇性信用管制至今已超過一年，全台房市買氣仍顯低迷。展望明年上半年，公股行庫普遍預期，在政策與利率尚未鬆動的情況下，市場將持續呈現「交易量縮小、價格支撐、區域表現分歧」的態勢。

16小時前

台北「舊營區」要蓋220戶社宅！　預計2029年完工

國家住都中心28日舉辦台北市文山區「保儀安居」社會住宅新建統包工程動土典禮。「保儀安居」為中央於台北市動土的第5處社宅，220戶居住單元預計2029年竣工，總工程經費約3億8,856萬，由中央全額投資興建。

17小時前

3.93坪「擠出3房1廳」還蓋旋轉樓梯　香港一家三口住宅驚呆網友

在寸土寸金的香港，每個空間都要極致利用。抖音網紅「湯姆港房」一段影片介紹觀塘一戶13平方米（約3.93坪）的超迷你房子打造出3房1廳的格局，除了廚房、衛浴，屋內還復刻豪宅才有的旋轉樓梯和扶手，讓一家三口入住。影片一出引發網友熱議，直呼神奇。

17小時前

【廣編】不畏房市寒冬！928檔期北市百億指標案「杜拜藝術館」登場

科達建築不畏房市冷！大巨蛋百億危老指標新案「杜拜藝術館」10/30宣布開賣，於阿樹國際旅店舉辦「全球百大名校CEO&超人氣女神團 VVIP名人賞記者會」，現場冠蓋雲集、星光熠熠，逾70位上市上櫃企業CEO、電視主播、時尚藝人、啦啦隊女神等貴賓出席，為建案站台熱身。

18小時前

婚後房產登記老婆名「怕變草仔粿」　代書指2關鍵決定怎麼分

男星范姜彥豐突然毀滅性爆料，前中信兄弟啦啦隊人氣成員粿粿婚內出軌，並直指是王子（邱勝翊）介入破壞，風暴持續延燒，范姜透露，婚後雙方一起負擔的房產，是登記在粿粿名下，就有不少男性直言，「男生把房子登記老婆，不怕『草仔粿』嗎？」

18小時前

土城員和2號社宅完工！135戶近海山站招租時間曝

新北市土城區的「土城員和2號」社會住宅即將在近日完工，並且與「土城員和」社會住宅僅一路之隔，該案也是新北市規模最大的容積獎勵回饋社宅，可供135戶，滿足更多家庭的居住需求。

18小時前

陶朱隱園賣1戶「意義重大」　中工股價5天狂噴37%

中工（2515）以12億元賣掉1戶「陶朱隱園」，經過了5個交易日，中工股價天天漲，狂噴37%，其中前3天漲停板。專家表示，「陶朱隱園」賣掉1戶的意義重大，接下來可能就會開始第2戶、第3戶。

19小時前

鬼鬼否認與炎亞綸鬧翻 坦言「生活不同，自然淡了」

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

桃園房收租10年　報酬率低「想..

20年前每坪15萬元！　林口資..

曾被笑鬼城！「林淡三新」房價翻..

全台最大4245坪全聯掛招亮相..

3.93坪擠出3房1廳　一家三..

4.2億獵地行動！　永信建大股..

台北「舊營區」要蓋220戶社宅..

婚後房產登記老婆名「怕變草仔粿..

買新房「附贈電子鎖」以為賺到！..

原燒高雄店全撤出　在地嘆：以後..

ETtoday房產雲

最新新聞more

房市科技戰開打！建商導入智能機..

昔租金單價破萬還搶租　新崛江殘..

周杰倫也逛過的「惡作劇天堂」　..

公股銀：半年內房市交易量恐再縮

台北「舊營區」要蓋220戶社宅..

3.93坪擠出3房1廳　一家三..

928檔期北市百億指標案「杜拜..

婚後房產登記老婆名「怕變草仔粿..

土城員和2號社宅完工！135戶..

陶朱隱園賣1戶「意義重大」　中..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366