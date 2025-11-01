昔租金單價破萬還搶租　新崛江殘酷現況曝光

記者張雅雲／高雄報導

新堀江商圈1980年代崛起，曾是高雄最熱鬧的年輕人聖地，如今人潮不再。記者實際走訪，正對大統百貨五福店的五福路指標性店面，整排24間店面空置11間，空租率接近5成，專家坦言，雖然租金價格有所鬆動，但人潮流失、商圈轉移，大型店面出租依然難。

▲新堀江商圈1980年代崛起，曾是高雄最熱鬧的年輕人聖地，如今人潮不再。（圖／記者張雅雲攝）

中信房屋亞洲新灣區加盟店店長吳嘉隆指出，早期五福路為高雄最繁華的黃金地段，屬於特殊型臨路店面產品，單坪租金行情一度高達5000元起跳，如今已跌至約4000元。「租金總價仍高以致空租率高。」

▲大統百貨五福店對面的五福路店面，是新堀江最繁華的指標路段，租金是商圈最高。（圖／記者張雅雲攝）

以靠近新堀江入口的百坪大店為例，月租金開價58萬元，已閒置多年。老字號鞋店「阿瘦皮鞋」舊址，重新招租月租金23萬元；連經營20多年的「金品運動廣場」今年也撤出商圈，原址開價16.8萬元求租。

開店超過40年的「整人達人頑皮族整人玩具」老闆娘丁明黛，是見證商圈興衰的第一代店主。她回憶，1980年代剛開店時，6坪小店月租1萬2千元，「當時一坪2千元已經算貴，但人潮滿滿。」

後來她搬到文化路1樓店面，月租甚至高達17萬元，坪數僅15坪，「一坪破萬元，還是有人排隊等著租。」如今同樣地段的租金僅剩6~7萬元，租金行情僅全盛時期1/3。丁明黛坦言，新堀江的沒落，不只是人潮轉移，更是時代改變。「房東死守租金，還以為景氣跟以前一樣；但現在大家都拿手機買東西，誰還特地來逛街？」

她指出，早年新堀江店家多為「跑單幫」模式，親自帶回舶來品販售，「想買特別的東西就得來這裡」。但現在代購、網拍、電商普及，消費者早已不必出門。「現在新堀江滿街都是夾娃娃機、批貨，沒有特色，也沒有品牌，誰會想來？」

在實體消費式微的時代，能留在商圈的店家屈指可數。丁明黛說：「撐下來的都是自己的店。」她分析，自己能撐住，全靠沒貸款、沒租金壓力，「每月只要賺到店員的月薪就能繼續開店。」

▲年輕族群逛街的消費習慣轉往有冷氣的購物中心，主力客群被分散。（圖／記者張雅雲攝）

吳嘉隆分析，目前五福二路、大統對面一帶的空置狀況仍明顯，不少屋主仍堅持高價出售。例如五福路透店開價換算單坪地價高達220萬元，與建商收購價相近。

「建商現在收購趨於保守，偏好整合300坪以上的大面積基地，小筆零星透天收購風險太高。」吳嘉隆坦言，加上五福路地主多為早期自用型持有，無貸款壓力、姿態高，價格又硬，「要湊出能開發的基地，至少要談6、7戶以上，整合難度太高。」

