百萬購屋族響應　591新建案購屋節掀討論熱潮

▲「928全民購屋節」活動圓滿落幕，活動吸引逾百萬人次賞屋。

隨著新青安與換屋限制鬆綁，為低迷的房市注入一股暖流。為激勵買氣、鼓勵購屋族勇敢圓夢，591新建案於9月22日推出為期四週的「928全民購屋節」，週週送出10萬元購物金、天天抽5,000元現金，活動已於10月19日圓滿落幕。本次活動吸引逾百萬人次造訪，單一案場更創下單日近千次瀏覽紀錄，成功帶動全台線上賞屋熱潮。

打破房市寒流 591新建案吸引逾百萬人參與

自去年房市遭遇史上最嚴打炒房政策，市場買氣急凍至今仍未完全回溫。然而，今年9月政策鬆綁，加上房市928檔期登場，591新建案作為建商與代銷最信賴的行銷合作夥伴，順勢推出「928全民購屋節」，串聯線上共428個新建案參與，並透過30家媒體同步報導，成功掀起下半年最強的房市熱潮。

根據活動資料顯示，活動期間平台總瀏覽量突破百萬大關，平均每個建案每日被點閱逾百次，更有單一案場創下單日近千次的點閱紀錄，顯然房市剛需仍相當強勁；不僅為買方提供了最豐富多元的賞屋選擇，也讓建案主獲得實質曝光與轉換效益，再次印證591是「全台最具流量」的新建案平台。

精準觸及買方 打造線上行銷最佳推案平台

591新建案不僅是全台新建案覆蓋率最高的平台，更致力於打造能「精準連結買方與推案」的行銷生態。平台擁有業界最完整的條件篩選功能，買方可依地區、總價、格局、生活圈、捷運或學區等條件快速篩選，精準找到理想建案；對業者而言，也能確保曝光流量更集中於目標客群，達到事半功倍的轉化成效。

此外，在此次購屋節中，活動頁特別導入「精準推薦機制」，系統會根據用戶瀏覽行為，主動匹配並展示最符合需求的建案內容。舉例來說，若使用者近期多次瀏覽總價介於2,000萬至2,500萬的房源，系統即會自動偵測並優先呈現同價帶建案，讓曝光更具針對性與轉換力，整體點擊率亦較往年同期翻倍提升。

同時，591在地編輯團隊也發揮區域優勢，持續蒐集各地案場最新優惠與促銷資訊，並於活動頁設置「建案優惠模組」與「詳情頁優惠模組」，方便用戶即時掌握限時折扣與獨家方案。這樣的在地內容整合不僅提升用戶互動與停留時間，更讓「點擊聯絡率」顯著上升，為建商帶來實質洽談效益。

線上找房成主流 591持續扮演買賣雙方的最佳橋樑

目前591新建案每日平均瀏覽量超過60萬次，單次停留時間達48分鐘，顯示線上找房已成為主流購屋行為。平台不僅提供曝光，更結合AI、地圖與智慧型推薦等功能，精準匹配理想物件，讓消費者以最短時間找到合適建案，除能幫助買方快速決策，也讓建商與代銷能以更高效率觸及潛在客戶。

未來，591新建案將持續改善用戶體驗與廣告成效，不僅是線上曝光的主要流量入口，更是推案轉化的高效平台。591新建案將持續扮演買賣雙方之間的最佳橋樑，成為每位建商與代銷首選、最值得信賴的夥伴。