ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

百萬購屋族響應　591新建案購屋節掀討論熱潮

▲▼ 購屋節,591新建案,線上找房,房市熱潮,買方。（圖／591新建案提供）

▲「928全民購屋節」活動圓滿落幕，活動吸引逾百萬人次賞屋。

圖、文／591新建案提供

隨著新青安與換屋限制鬆綁，為低迷的房市注入一股暖流。為激勵買氣、鼓勵購屋族勇敢圓夢，591新建案於9月22日推出為期四週的「928全民購屋節」，週週送出10萬元購物金、天天抽5,000元現金，活動已於10月19日圓滿落幕。本次活動吸引逾百萬人次造訪，單一案場更創下單日近千次瀏覽紀錄，成功帶動全台線上賞屋熱潮。

打破房市寒流　591新建案吸引逾百萬人參與
自去年房市遭遇史上最嚴打炒房政策，市場買氣急凍至今仍未完全回溫。然而，今年9月政策鬆綁，加上房市928檔期登場，591新建案作為建商與代銷最信賴的行銷合作夥伴，順勢推出「928全民購屋節」，串聯線上共428個新建案參與，並透過30家媒體同步報導，成功掀起下半年最強的房市熱潮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據活動資料顯示，活動期間平台總瀏覽量突破百萬大關，平均每個建案每日被點閱逾百次，更有單一案場創下單日近千次的點閱紀錄，顯然房市剛需仍相當強勁；不僅為買方提供了最豐富多元的賞屋選擇，也讓建案主獲得實質曝光與轉換效益，再次印證591是「全台最具流量」的新建案平台。

精準觸及買方　打造線上行銷最佳推案平台
591新建案不僅是全台新建案覆蓋率最高的平台，更致力於打造能「精準連結買方與推案」的行銷生態。平台擁有業界最完整的條件篩選功能，買方可依地區、總價、格局、生活圈、捷運或學區等條件快速篩選，精準找到理想建案；對業者而言，也能確保曝光流量更集中於目標客群，達到事半功倍的轉化成效。

此外，在此次購屋節中，活動頁特別導入「精準推薦機制」，系統會根據用戶瀏覽行為，主動匹配並展示最符合需求的建案內容。舉例來說，若使用者近期多次瀏覽總價介於2,000萬至2,500萬的房源，系統即會自動偵測並優先呈現同價帶建案，讓曝光更具針對性與轉換力，整體點擊率亦較往年同期翻倍提升。

同時，591在地編輯團隊也發揮區域優勢，持續蒐集各地案場最新優惠與促銷資訊，並於活動頁設置「建案優惠模組」與「詳情頁優惠模組」，方便用戶即時掌握限時折扣與獨家方案。這樣的在地內容整合不僅提升用戶互動與停留時間，更讓「點擊聯絡率」顯著上升，為建商帶來實質洽談效益。

線上找房成主流　591持續扮演買賣雙方的最佳橋樑
目前591新建案每日平均瀏覽量超過60萬次，單次停留時間達48分鐘，顯示線上找房已成為主流購屋行為。平台不僅提供曝光，更結合AI、地圖與智慧型推薦等功能，精準匹配理想物件，讓消費者以最短時間找到合適建案，除能幫助買方快速決策，也讓建商與代銷能以更高效率觸及潛在客戶。

未來，591新建案將持續改善用戶體驗與廣告成效，不僅是線上曝光的主要流量入口，更是推案轉化的高效平台。591新建案將持續扮演買賣雙方之間的最佳橋樑，成為每位建商與代銷首選、最值得信賴的夥伴。

關鍵字：購屋節591新建案線上找房房市熱潮買方

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/7760

六都＋竹市總銷大減26%　台南逆勢衝出歷史新高

數字科技旗下《591新建案》最新統計顯示，今年第3季即使政府釋出多項利多，六都及新竹縣市新建案總銷金額仍僅約新台幣4938億元，較上季減12%、年減26%，買氣明顯降溫。房市陷入「低供給、低成交、低關..

10/15 19:19

內湖人每坪35萬買「猛鬼大樓」　在地稱便宜：那戶並不凶！

被稱為「第一猛鬼大樓」的「錦新大樓」總計309戶，近1年每坪均價47萬元。不過最新交易的9樓戶僅成交35萬元，雖不是史上最低價，但也低於近期行情許多。在地人表示，該戶應無發生過非自然死亡，對於3字頭成交也頗為驚訝。

1小時前

冷市逆襲！地段實力+價格誠意　台中12期「勝美上安」熱銷衝榜

根據內政部統計，2025上半年全台建物買賣移轉棟數，創下近8年來新低。儘管房市整體一片冷清，但在台中12期仍竄起一股火熱買氣。區內新案「勝美上安」憑藉地段實力與價格誠意，逆勢開出紅盤，自5月公開以來持續熱銷，穩坐大台中成交榜前段班。

1小時前

輝達台灣總部卡關　黃仁勳GTC大會喊「我不知道問題出在哪裡」

AI晶片大廠輝達台灣總部落腳何處備受關注，執行長黃仁勳今天受訪表示，「政府與地主之間正在進行一些討論，但我不太確定問題卡在哪裡」，輝達「必須決定要在哪裡興建大型建築」。

1小時前

建商不開工、銀行不放款　建商曝房市陷「三不」僵局

房市供給面寒風刺骨！中央銀行公佈9月建築貸款餘額，已連續3個月下滑、年增率更罕見轉為負值，為近9年首見，印證市場上「建商不開工、銀行不放款」的現象正全面蔓延。中部建商有感，「案子送半年還沒過！」，嘆銀行態度消極。

2小時前

開除濕機「人不能待在室內？」一票人誤會了　台電揭1關鍵：可以的

最近雨下不停，許多人以為除濕機與人不可以同時待在室內。對此，台電粉專解釋，只要多一步驟把濕度設定在55至65%之間，其實是可以安全共處的。另外，粉專小編也提醒，民眾外出時務必關機並拔插頭，使用時要接獨立插座、與牆壁或家具保持50公分距離，避免過熱或起火。

2小時前

百萬購屋族響應　591新建案購屋節掀討論熱潮

隨著新青安與換屋限制鬆綁，為低迷的房市注入一股暖流。為激勵買氣、鼓勵購屋族勇敢圓夢，591新建案於9月22日推出為期四週的「928全民購屋節」，週週送出10萬元購物金、天天抽5,000元現金，活動已於10月19日圓滿落幕。

2小時前

六都近50區房價跌慘！　2蛋黃區雙位數重摔「可撿漏？」

房市進入寒冬，「跌深」的區塊是危機還是轉機？最新一集《地產詹哥老實說》邀請台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中、中信房屋研展室副理莊思敏剖析六都房價跌深區，特別點名台中大肚區、大甲區、北區，以及高雄林園區、鼓山區。

3小時前

月薪5萬也不夠！　一表揭六都「買房殘酷真相」

月薪5萬元，在六都買房仍相當困難！北市需長達20年才能存夠自備款，新北市也需13年，即便在房價相對親民的桃園、台南與高雄，至少也需10年。此外，就算存夠自備款，還有相當沉重的貸款。

3小時前

高雄苓雅1400坪都更　近輕軌、捷運黃線Y13站

高雄市交通局日前舉辦「林德官段公辦都更案」招商說明會，該基地交通便利，周遭有輕軌，未來還將設置捷運，且鄰近三信商圈和市府特區，生活機能完善，預計投標截止日是12月22日。

17小時前

劉亦菲走秀一半「手鍊突斷開」 「淡定抓住」臨場反應滿分

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

屋主欠貸又繳不出管理費　中科燒..

月薪5萬也不夠！　一表揭六都「..

開除濕機「人不能待在室內？」台..

長孫想賣嘉義祖厝「老家炸鍋」嘆..

12億「陶朱隱園」不是最狂！　..

童子賢看好高雄！和碩登陸大駁二..

不再是六都唯一沒捷運！　藍線最..

家樂福關店再+1！台中清海店傳..

全台首家「海底撈個人鍋」選址高..

六都近50區房價跌慘！　2蛋黃..

ETtoday房產雲

最新新聞more

內湖人每坪35萬買「猛鬼大樓」..

冷市逆襲！「勝美上安」熱銷衝榜

輝達台灣總部卡關　黃仁勳GTC..

建商不開工、銀行不放款　建商曝..

開除濕機「人不能待在室內？」台..

百萬購屋族響應　591新建案購..

六都近50區房價跌慘！　2蛋黃..

月薪5萬也不夠！　一表揭六都「..

高雄苓雅1400坪都更　近輕軌..

中國9月房價全下滑　一線城市也..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366