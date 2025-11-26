高雄「這類房型」成票房毒藥！驚人數據曝光　專家：餓成皮包骨

▲示意圖，與本文無關 。（圖／記者陳筱惠攝）

記者周亭瑋／綜合報導

房市進入寒冬，房產專家何世昌日前指出，高雄市2025年上半年住宅交易量全面下滑，特別是中大坪數產品，幾乎陷入「餓成皮包骨」的慘況。

何世昌直言，今年上半年35坪以下小宅成交量僅3196筆，跌破2013年上半年3204筆的低點。若說小宅日子難過，那中、大坪數更是慘不忍睹，35坪至55坪的中型住宅僅成交1071筆，寫下近年新低；而55坪以上大坪數房型則只剩503筆交易，創歷史新低。

[廣告]請繼續往下閱讀...

與歷年高峰相比，市場萎縮更顯驚人。小宅交易量相較2019年上半年高點的5658筆，減少約43.5％；中等坪數自2021年高點起衰退約78.8％；至於大坪數更從2012年高峰暴跌88.7％，幾乎只剩當年的一成。

觀察2011年至2024年，高雄市上半年成交平均量為：小宅4641筆、中坪數2609筆、大坪數1845筆。而今年的交易量與14年均值相比，小宅減少31.1％，中坪數下滑58.9％，大坪數更暴跌72.7％。

最後，何世昌形容道，高雄房市就像三個不同階段的病患，小坪數勉強能吃能跳，中坪數強顏歡笑，大坪數則早已成為「票房毒藥」。市場冷清的背後，不只是購屋族縮手，更反映出民眾對高總價產品的「消化不良」。