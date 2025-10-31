原燒高雄店全撤出　在地嘆：以後要到嘉義吃

記者張雅雲／高雄報導

已有10年歷史，位於高雄中山路上的王品集團「Oh my！原燒」，無預警宣布因租約到期只開到31日，由於這是該品牌在高雄最後一家分店，以後高雄人想吃就要跑到嘉義的耐斯店。信義房屋專家表示，中山路因能見度高、屬主要交通幹道，仍是餐飲、新店的卡位熱區。

《地產詹哥老實說》EP281／六都近50區房價跌慘！ 2蛋黃區雙位數重摔「可撿漏？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲已有10年歷史，位於高雄中山路上的王品集團「Oh my！原燒」，無預警宣布因租約到期只開到31日。（圖／記者張雅雲攝）

王品集團「Oh my！原燒」以精緻的桌邊服務著稱，會由服務人員代烤並介紹料理，並主打高品質肉品，中山店2021年曾進行全新改裝，由原本綠色裝潢，改以紅白霓虹燈、標語燈箱，打造日式祭典氛圍，給消費者全新的視覺感受。

▲貼出公告，高雄中山店因租約到期，於11月1日起結束營業。（圖／記者張雅雲攝）

沒想到粉專尚未宣布，但該店已在門口貼出公告，高雄中山店因租約到期，11月1日起結束營業，如需用餐歡迎至嘉義耐斯店，讓不少高雄人驚訝「回憶又少一間！」

根據官網顯示，「原燒」目前全台還有15間，高屏區只剩中山店，由於這是高雄最後一家分店，未來民眾想吃，就要跑到嘉義。該店店員透露，因為商業模式改變，租約到期後熄燈，未來若有合適據點不排除再回高雄。

據查，該店為1、2樓格局，坪數約為222坪，在地仲介預估，若重新招租，月租金約20~25萬元。

▲根據官網顯示，「原燒」目前全台還有15間，高屏區只剩中山店，這是高雄最後一家分店。（圖／記者張雅雲攝）

信義房屋市府復興店專員黃暐茗表示，中山路因能見度高、屬主要交通幹道，仍是餐飲、新店的卡位熱區。1樓店面依坪數、條件不同，月租行情從2~10萬元皆有，其中標準型中小型店面換算單坪租金約落在每坪800~1000元，若是三角窗、大面寬或品牌級據點，單坪甚至會上看1200元。

原燒小檔案 店名 Oh my！原燒高雄中山店 位置 苓雅區中山二路 坪數 約222坪 營業時間 2015年至今10年 結束日期 2025/11/1 結束原因 租約到期 區域1樓租金行情 800~1200元

▲Oh my！原燒高雄中山店結束營業。（ETtoday製表）

至於整體空租率，大型店面因租金與坪數高，承租門檻大，需要具規模的品牌進駐；但小坪數位置只要條件佳，月租金4萬元上下，近年出租速度都相當快。

黃暐茗分析，中央公園生活圈屬老牌成熟商圈，周邊大樓屋齡多落在30~40年，以套房產品為主，每坪單價約20~25萬元，近期中古屋買氣相對平緩，新案成為近年交易主力，單價也要40~50萬元。

《地產詹哥老實說》EP281／六都近50區房價跌慘！ 2蛋黃區雙位數重摔「可撿漏？」

信義房屋更多相關新聞