房東有新計畫　台南人心中「最強烤鴨店」搬家

▲台南中西區府前路一段的烤鴨店與陽春麵，要換到對面新址。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

1999年創立、被台南人稱為「最強烤鴨店」的「府前烤鴨專賣店」，位於台南府前路，舊址9月結束營業，鄰居是開店半甲子的知名陽春麵，也在10月暫時歇業，要換到對面新址，並透露是因為舊屋主要整修。信義房屋專家表示，中西區屋主多把店面當傳家寶，罕有出售。

《地產詹哥老實說》EP281／六都近50區房價跌慘！ 2蛋黃區雙位數重摔「可撿漏？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

台南中西區府前路一段鄰近孔廟商圈，堪稱「老台南人最熟悉的一條路」，聚集大批老字號美食與文青店，是最具代表性的蛋黃地段之一，沿線有牛肉麵、意麵、炒鱔魚意麵等在地名店，開業動輒數十年，形成明顯的美食群聚效應。連在地人都說：「這裡的店面空出來很快就有人接，幾乎不會空太久。」

創立於1999年的「府前烤鴨專賣店」，至今已開店26年，位於台南府前路，被台南人稱為「最強烤鴨店」，日前突掛出布條，透露要換新址。

而隔壁的無名陽春麵，開了半甲子也在當地相當知名，近期在粉專透露，「因房子整修因素，營業至10月止。」引發不少老顧客關注，2家老字號小吃都陸續搬到附近的府前路一段繼續營業，讓不少老台南人直呼：「幸好沒消失。」

▲2家老字號小吃都陸續搬到附近的府前路一段繼續營業，引發不少老顧客關注。（圖／記者張雅雲攝）

信義房屋成大店專案經理吳宇麟指出，府前路一段老店密集，更是少數幾乎「零空租」的商圈之一，一有店家退場新租戶幾乎立即進駐。

近年府前路商圈的店面租金行情，以建坪計算單價約500~600元，部分精華角間或雙店面甚至上看逾千元。吳宇麟表示：「雖然單價高，但總租金落差大，依據建物型態與使用空間而異，例如約6~7坪的店面，月租約2萬元；可使用1~2樓空間的店面，則落在7~8萬元之間。」

除了租金高、需求旺，府前路店面要出售「可遇不可求」。吳宇麟說：「幾乎所有屋主都把店面當傳家寶，除非是繼承或處分資產，否則根本不會出售。」

至於住宅市場，中西區巷內透天雖然屋齡高，但成交量也不多，吳宇麟說：「因為路況差異大、巷寬不同，加上該區還有民宿群聚效應影響，換算土地單價從每坪40~80萬元都有，甚至臨路透天單坪地價可達百萬水準。」

《地產詹哥老實說》EP281／六都近50區房價跌慘！ 2蛋黃區雙位數重摔「可撿漏？」

信義房屋更多相關新聞