竹科效應造就「新天龍國」　新竹縣市房價存款雙翻倍

▲10年以來，新竹縣存款餘額增加1倍最多，新竹市房價漲1.5倍最多。（圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

10年以來，全台存款餘額來到62.4兆元，增加60%，不過房價漲更多，增加105%。觀察各縣市表現，以新竹最為亮眼，新竹縣存款餘額增加1倍最多，新竹市房價漲1.5倍最多。

《地產詹哥老實說》EP281／六都近50區房價跌慘！ 2蛋黃區雙位數重摔「可撿漏？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

「台灣錢，淹腳目」，從國內存款餘額就可看出端倪。住商機構觀察金管會、實價登錄最新資料，全台存款餘額截至6月底為止達62.4兆元，10年飆漲6成；不過房價漲勢更驚人，新案行情相較10年前已成長1倍。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示：「近年來資金寬鬆造就投資市場火熱，也讓熱錢氾濫，同時搭上全球趨勢，台灣迎向黃金10年的半導體業帶動，讓新竹居民經濟能力大幅跳躍，亦讓區域房價同步衝高。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「靠薪資使存款上升的速度有限，主要靠得還是這10年來股市大漲增加財富，但不是每個人實務上都有買股票，或是有在股市中抱得住、賺到錢，此外在股市上獲利的資金也不會都變成存款，而是部分流向不動產等資產。」

▲七大都會區存款餘額與房價統計。（表／住商提供）

綜觀各縣市，新竹存款、房價皆翻倍表現最佳。其中，新竹縣存款餘額達2.5兆元，為六都外最高縣市，且相較10年前成長81.9%；至於新竹市存款餘額1.2兆元，漲勢高達102%，為全台唯一翻倍成長縣市。

另觀察實價，新竹縣市房價漲勢驚人，新竹縣、市2016年平均新案成交維持2字頭，經過10年後，新竹市來到每坪57.7萬元，為雙北外最高縣市，且漲幅近1.5倍；而新竹縣今年新案平均行情約每坪46.3萬元，相較10年前飆漲逾1.2倍。

賴志昶表示：「近年來新竹縣竹北、寶山等地受竹科外溢效應帶動，吸引高科技人才移入，帶動區域存款餘額暴漲一倍，且房價亦大幅起漲；至於新竹市同樣受竹科客帶動，加上區域開發飽和，房市物以稀為貴之下，讓房價跟著存款餘額同步高升。」