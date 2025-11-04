大直指標商辦實登掀牌　單價站130萬創高

記者項瀚／台北報導

大直商辦價格創新高，指標案「忠泰世界廣場」首批預售實登出爐，成交單價站上130萬元。商仲表示，大直目前至少有8棟商辦大樓領有建照、興建中，未來將形成全新的商辦聚落，而忠泰案成為首場銷售的個案，單價創高符合預期。

▲大直商辦價格創新高，指標案「忠泰世界廣場」成交單價站上130萬元。（圖／記者項瀚攝）

大直指標商辦案「忠泰世界廣場」尚未完工，近期首批預售實登出爐，共出現20筆交易，總價帶約在1~1.5億元，單價全站上130萬元，落在130.9~134.5萬元，成為大直商辦最高價。

顥天國際管理顧問業務總監邱鼎峯表示，大直美麗華商圈商辦成屋單價約在100~120萬元左右，而「忠泰世界廣場」為全新的預售案，加上忠泰的品牌效益，成交單價站上130萬元以上符合預期。

邱鼎峯表示，「忠泰世界廣場」成交單價破130萬元，雖為目前大直最高價，但並非中山區最高價，中山區最貴個案為位於復興北路上的「國家企業廣場」每坪成交均價已站上170萬元。

▲大直指標商辦案「忠泰世界廣場」小檔案。（表／記者項瀚製）

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，「忠泰世界廣場」為大直頗具指標性的商辦案，地段條件不錯、基地近2000坪，且找來安藤忠雄打造，這在商辦市場中頗為罕見，因此該案的價格也一直是討論焦點，如今實登開牌單價130~135萬元符合預期。

黃舒衛表示，未來大直美麗華商圈將形成全新的商辦聚落，目前有多案領有建照、正在興建、即將完工，包括「虹光大樓」、「華固時代置地」、「大陸家樂福改建案」、「宏普案」、「良茂案」、「和泰產險企業總部」、「瓏山林三期」，其中有部分個案確定將拿出來銷售，部分個案則將自用、只租不賣。

黃舒衛認為：「大直商辦即便單價來到130萬元，但價格與市中心仍有落差，仍具有吸引力，且還能吸納部分從內科移出的企業，因此對未來的租賃、銷售去化有信心，應不至於出現供給過剩現象，價格也有望逐步墊高。」

▲大直美麗華商圈有多場商辦案在建中。（圖／記者項瀚攝）

