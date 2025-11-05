「仁武勇者」變先知？　人口破10萬、房價站4字頭

▲過去高雄人到仁武購屋，常被酸是「勇者」，隨人口持續攀升，9月人口首度突破10萬大關。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

過去高雄人到仁武購屋，常被酸是「勇者」，隨著仁武交通建設日益完善、重大建設到位，房價又相對親民，人口持續攀升，9月人口首度突破10萬大關，其中八卦里人口多到，將被分拆為八卦里與八德里，就有準買家疑惑，「仁武現在該買哪一區？」

《地產詹哥老實說》EP280／房貸審核「黑名單」？ 內行曝：月薪8萬健身教練、高階警官慘遭拒

[廣告]請繼續往下閱讀...

仁武在今年9月人口首度突破10萬人，根據最新統計，人口數為10萬169人，其中八卦里高達2萬4498人，光是一個里就有佔整個仁武的24%人口，因人口高度集中，仁武區公所也宣佈，八卦里一拆為二，將以八德一路、八德中路、八德南路為里界，以東暫定里名為八卦里，以西暫定里名為八德里。

以前仁武幅員廣大，又有工業區設立，已購客還被稱為「勇者」，如今風水輪流轉，不少民眾陷入選擇障礙，就有準買家疑惑「該買仁武哪一區？」

▲仁武最大優勢就是可串聯楠梓、左營，又能快速進入市區，就有準買家疑惑「該買仁武哪一區？」（示意圖／記者張雅雲攝

高雄市代銷公會理事長謝哲耀透露，仁武最大優勢就是可串聯楠梓、左營，又能快速進入市區，加上現在有仁武產業園區加持，與附近左營、楠梓房價相比，相對便宜，吸引不少自住客湧入，成為高雄近年難得的人口正成長行政區。

謝哲耀透露，八卦里舊稱「八卦寮」，受惠左營房價外溢效應與新重劃區陸續發展，品牌建商密集插旗，大樓增加快速，加上大型賣場、餐飲店與幼兒園成形，人口逐漸進駐，房價站上4字頭。至於仁雄路商圈與仁武市中心則是當地最早發展的核心，生活機能完整，吸引不少重視日常採買便利度的首購族回流。

而位於高楠里的霞海重劃區則是最近詢問度狂飆，該區還有大片開發腹地，加上鄰近榮總、台積電、高鐵左營站、中山高，生活圈逐漸成熟，也是近期工程師的最愛區段，也有不少自住客搶進。

《地產詹哥老實說》EP280／房貸審核「黑名單」？ 內行曝：月薪8萬健身教練、高階警官慘遭拒