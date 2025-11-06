ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

脫北潮加速！北市人口外移破9.3萬人「新莊副都心生活圈」成移居熱區

▲▼新莊,副都心,首購族,人口負成長,房地產,脫北潮,國王大道,KING PARK。（圖／國王大道提供）

▲不少首購族因北市高房價與生活壓力選擇外移，新莊副都心憑藉交通與建設優勢成移居熱區，「KING PARK國王大道」住宅案也成為矚目焦點。

圖、文／國王大道提供

根據北市民政局資料顯示，2025 年已累計逾9.3萬人遷出台北市，台北市人口持續呈現負成長。隨著高房價與生活壓力排擠首購族成家空間，新北市具備成熟建設與重劃潛力的區域，逐漸成為移居首選。其中，新莊副都心因具備交通、機能、國政資源優勢，備受關注；副都心之王千坪花園城「KING PARK國王大道」釋出，產品規劃貼近自住需求，成為不少首購族評估移居時的熱門選項。

國家級重劃共通 DNA　副都心承襲信義區的起漲軌跡
回顧信義計畫區的發展模式，從國家級建設挹注、商業地標群聚、捷運系統建構，再到形成完整生活圈的歷程，新莊副都心如今也正走在相同軌跡上。文化部、勞動部等政府單位進駐，加上宏匯廣場、電影文化中心等地標型設施也接連落成。

完整生活機能與交通路網　副都心生活圈具備宜居條件
在副都心完整成形的生活機能中，位於中原路、昌德街、昌平街三面臨路交匯點的「KING PARK 國王大道」，不僅為純住宅核心區內最後的千坪大基地，亦是生活機能、自然綠意與教育資源兼具的黃金據點。步行即享三大成熟商圈（中原商圈、福壽商圈、昌平商圈），教育與四大綠帶設施佈局均衡，加上以低建蔽率、高綠覆規劃住宅區環境，讓居住密度相對舒適。交通系統則涵蓋捷運機場線 A3 站與環狀線雙捷交會，另有台64、台65與國道一號等多條聯外道路，便利性相較北市部分地區更加顯著。對於首購族群而言，是進可攻、退可守的居住型選擇。

▲▼新莊,副都心,首購族,人口負成長,房地產,脫北潮,國王大道,KING PARK。（圖／國王大道提供）

2-3房雙衛浴機能戶型受青睞　國王大道KING PARK詢問熱度不斷
「KING PARK 國王大道」基地規模達 1345 坪，加上 近500 坪中庭花園、近400坪完整 25 項全齡公設，主打雙公園、雙校園、千坪水花園，國王大道KING PARK推出 22–28 坪 2 至 3 房雙衛浴產品，規劃強調零走道浪費、邊間雙採光、獨立玄關、公私分區、每間房皆可放雙人床等高坪效格局設計，切合當代家庭結構所需。不僅兼具舒適尺度與實用機能，也降低首購族進入門檻。基地為副都心住宅區核心最後釋出的完整街廓角地，區位稀缺性高，加上產品規劃貼近市場自住主流，現場詢問熱度不斷，成為近期區域內最受矚目的代表性住宅案。

▲▼新莊,副都心,首購族,人口負成長,房地產,脫北潮,國王大道,KING PARK。（圖／國王大道提供）

關鍵字：新莊副都心首購族人口負成長房地產脫北潮國王大道KING PARK

