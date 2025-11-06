「陶朱隱園」恐變「寶珠隱園」？　持有比例揭最大屋主不是中工

▲鄉民們熱議「寶佳若成功入主中工，陶朱隱園就整棟被端走？」（圖／記者湯興漢攝）

記者項瀚／台北報導

寶佳強勢出擊，中工陷入經營權之爭，鄉民們議論「寶佳若成功入主，陶朱隱園就整棟被端走？」事實上，中工僅持有「陶朱隱園」12戶，另外28戶由地主亞太工商聯持有。此外就算寶佳成功入主，這12戶也並非「完全屬於」寶佳，但其擁有銷售相關策略的主導權。

《地產詹哥老實說》EP281／六都近50區房價跌慘！ 2蛋黃區雙位數重摔「可撿漏？」

在中工（2515）上月（23日）公告以12億元賣掉1戶「陶朱隱園」後，股價出量大漲，原來是寶佳人馬大量買股，雙方的經營權之爭也浮上檯面開打。

網友們紛紛熱議起「買陶朱隱園，不如直接把中工買下來」、「寶佳入主後，陶朱隱園是不是就整棟被端走了」等等話題。

不過事實上，「陶朱隱園」屬於合建案，總計40戶中，營建方中工分回12戶。而另外28戶由地主持有，也就是亞太工商聯公司。

據了解，中工、亞太工商聯公司背後都是威京集團主席沈慶京，但兩家為獨立的公司，彼此也沒有相互持股的關係，各自分回的戶別各自銷售，因此就算寶佳成功入主中工，「陶朱隱園」的28戶也與寶佳無關。

經查經濟部商業司，亞太工商聯公司資本額10億元，董事長為陳玉坤，也就是京華城的董事長，所法人代表亞太商務會館管理公司，該公司唯一揭露的董事吳訂也是沈慶京人馬。另外，亞太工商聯公司的其他股東，包括大春網際開發、蓁輝公司、將相開發等公司，也都與沈慶京有關。

▲亞太工商聯公司的董監事名單整理。（圖／記者湯興漢攝）

分析師丁彥鈞表示：「董監事席次過半、當選董事長，是真正成功入主的要素，寶佳還有很長的路要走。」此外，他說：「就算寶佳成功入主，12戶陶朱隱園也不完全屬於寶佳，仍是全體股東的，但寶佳就擁有這12戶的銷售策略主控權。」

第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄表示，觀察中工以12億元處分「陶朱隱園」17樓戶，預計處分利益僅1.18億元，顯示成本不低，若寶佳入主中工後，應不會把價格往回頭賣，推測還是會處於一個待價而沽的態度。

丁玟甄指出，「陶朱隱園」17樓戶以12億元賣出，換算單價計400萬元，就算打9折也是360萬元，降價拼去化的空間、意義都不大，且17樓戶成交後預期能起到一定的定錨作用，後續越賣越高。

丁玟甄認為，寶佳有意入主中工，相信「陶朱隱園」絕對不是首要考量，以中工自建案的層面來看，持有「陶朱隱園」12戶總銷約144億元，且處分利益也不是特別多，相較之下位於土城的大型廠案「中工雲宇宙」更吸引人。

丁玟甄指出，「中工雲宇宙」規劃4棟地上16層廠辦，總樓地板面積逾10萬坪，估總銷高達550億元，尚未完工，還有大筆金額等著銷售及入帳。

▲「中工雲宇宙」估總銷高達550億元。（圖／記者湯興漢攝）

