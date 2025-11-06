ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

「陶朱隱園」恐變「寶珠隱園」？　持有比例揭最大屋主不是中工

▲▼陶朱隱園建案。（圖／記者湯興漢攝）

▲鄉民們熱議「寶佳若成功入主中工，陶朱隱園就整棟被端走？」（圖／記者湯興漢攝）

記者項瀚／台北報導

寶佳強勢出擊，中工陷入經營權之爭，鄉民們議論「寶佳若成功入主，陶朱隱園就整棟被端走？」事實上，中工僅持有「陶朱隱園」12戶，另外28戶由地主亞太工商聯持有。此外就算寶佳成功入主，這12戶也並非「完全屬於」寶佳，但其擁有銷售相關策略的主導權。

《地產詹哥老實說》EP281／六都近50區房價跌慘！　2蛋黃區雙位數重摔「可撿漏？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

在中工（2515）上月（23日）公告以12億元賣掉1戶「陶朱隱園」後，股價出量大漲，原來是寶佳人馬大量買股，雙方的經營權之爭也浮上檯面開打。

網友們紛紛熱議起「買陶朱隱園，不如直接把中工買下來」、「寶佳入主後，陶朱隱園是不是就整棟被端走了」等等話題。

不過事實上，「陶朱隱園」屬於合建案，總計40戶中，營建方中工分回12戶。而另外28戶由地主持有，也就是亞太工商聯公司。

據了解，中工、亞太工商聯公司背後都是威京集團主席沈慶京，但兩家為獨立的公司，彼此也沒有相互持股的關係，各自分回的戶別各自銷售，因此就算寶佳成功入主中工，「陶朱隱園」的28戶也與寶佳無關。

經查經濟部商業司，亞太工商聯公司資本額10億元，董事長為陳玉坤，也就是京華城的董事長，所法人代表亞太商務會館管理公司，該公司唯一揭露的董事吳訂也是沈慶京人馬。另外，亞太工商聯公司的其他股東，包括大春網際開發、蓁輝公司、將相開發等公司，也都與沈慶京有關。

▲▼ 。（圖／記者項瀚攝）

▲亞太工商聯公司的董監事名單整理。（圖／記者湯興漢攝）

分析師丁彥鈞表示：「董監事席次過半、當選董事長，是真正成功入主的要素，寶佳還有很長的路要走。」此外，他說：「就算寶佳成功入主，12戶陶朱隱園也不完全屬於寶佳，仍是全體股東的，但寶佳就擁有這12戶的銷售策略主控權。」

第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄表示，觀察中工以12億元處分「陶朱隱園」17樓戶，預計處分利益僅1.18億元，顯示成本不低，若寶佳入主中工後，應不會把價格往回頭賣，推測還是會處於一個待價而沽的態度。

丁玟甄指出，「陶朱隱園」17樓戶以12億元賣出，換算單價計400萬元，就算打9折也是360萬元，降價拼去化的空間、意義都不大，且17樓戶成交後預期能起到一定的定錨作用，後續越賣越高。

丁玟甄認為，寶佳有意入主中工，相信「陶朱隱園」絕對不是首要考量，以中工自建案的層面來看，持有「陶朱隱園」12戶總銷約144億元，且處分利益也不是特別多，相較之下位於土城的大型廠案「中工雲宇宙」更吸引人。

丁玟甄指出，「中工雲宇宙」規劃4棟地上16層廠辦，總樓地板面積逾10萬坪，估總銷高達550億元，尚未完工，還有大筆金額等著銷售及入帳。

▲▼位在土城工業區內，由中華工程主導開發建造的中工雲宇宙智慧廠辦今天舉行上樑典禮。新北市長侯友宜、經濟部政務次長陳正(示其)、三三會理事長林伯豐、電電公會理事長李詩欽、威京集團主席沈慶京、副主席陳瑞隆等出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲「中工雲宇宙」估總銷高達550億元。（圖／記者湯興漢攝）

《地產詹哥老實說》EP281／六都近50區房價跌慘！　2蛋黃區雙位數重摔「可撿漏？」

關鍵字：中工陶朱隱園寶佳經營權整棟亞太工商聯併購

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

月薪47K「猶豫買房 or 買車」　網見超狂條件：需要的是人生體驗

要先買車還是買房，常讓許多人感到猶豫。近日就有網友發文表示，他現在的薪水是4萬7000元，家人一共有四間房，而他就是住在其中一間，不論買車還是買房，家人都會贊助，以這種情況來說，他要先買哪個呢？貼文曝光後，引起討論。

28分鐘前

脫北潮加速！北市人口外移破9.3萬人「新莊副都心生活圈」成移居熱區

根據北市民政局資料顯示，2025 年已累計逾 9.3萬人遷出台北市，台北市人口持續呈現負成長。隨著高房價與生活壓力排擠首購族成家空間，新北市具備成熟建設與重劃潛力的區域，逐漸成為移居首選。

1小時前

端「社會觀感不佳」相勸　賴正鎰談寶佳：有錢人還要去拼命

針對中工與寶佳的經營權之爭，鄉林董座賴正鎰受訪發表看法，以往大砲性格的他，這次發言也顯得相對溫和保守。他說：「一般來說，都是沒錢的人去拼命，但現在這有錢的人去拼命，但我認為還是溫和一點比較好，有時候社會觀感是最重要的，就像新光放棄北士科就是對的。」

2小時前

460坪婚宴會館變藥妝旗艦店　傳月租65萬挑戰租客財力

南屯區知名婚宴會館「非常棧」6月底劃下句點，原址迅速掛上「康是美」招牌，且這次開的是附停車場的旗艦店型。據悉，該黃金角地店面月租開價65萬元，能承擔這樣的承租能力，果然還得是財團出手。

2小時前

寶佳林家宏開口談併購！中工處置期小漲　中石化連拉3根停板

寶佳集團鎖定中工（2515）發動敵意併購效應持續擴散。寶佳副董事長林家宏正式向外宣告成為中工大股東屬「股東行動主義」，目的並非介入鬥爭，而是希望公司經營層落實公司治理，「幫員工加薪、為股東創造獲利」。受此消息影響，陷入處置期的中工今（6）日股價小漲2%，但集團股中石化（1314）連拉3根漲停，股價拉14個月新高。

3小時前

台南233億小巨蛋孵化中　周邊新建案單價進逼5字頭

全台瘋巨蛋，各地都喊出有意蓋巨蛋，台南市政府推動「運動藝文休閒園區BOT案」(台南小巨蛋)，基地位於東區南台南站副都心第1期區段徵收區，開發金額達233.75億元。信義房屋專家表示，小巨蛋結合展演、商業與交通節點，補足副都心最後一塊「機能成形」拼圖。

3小時前

草漯房市添利多！ 「海霸王帝王德莊」推貸款免驚80%貸就補　月付2萬買2房輕鬆成家

桃園作為國門城市，近年來無論是在基礎建設、交通發展、產業聚集各方面，都有了十分顯著的提升；尤其是桃園市政府打造了以台61線為軸線的桃園科技工業走廊、航空城等大型項目，再再展現雄心勃勃的遠見，也讓桃園晉身北台灣重要的發展引擎。

3小時前

「陶朱隱園」恐變「寶珠隱園」？　持有比例揭最大屋主不是中工

寶佳強勢出擊，中工陷入經營權之爭，鄉民們議論「寶佳若成功入主，陶朱隱園就整棟被端走？」事實上，中工僅持有「陶朱隱園」12戶，另外28戶由地主亞太工商聯持有。此外就算寶佳成功入主，這12戶也並非「完全屬於」寶佳，但其擁有銷售相關策略的主導權。

3小時前

越南媳婦月收租15萬　10年買北市3間房祕訣公開

今年44歲的越式洗髮店負責人黃悅晴，21歲嫁來台灣，離婚淨身出戶後，她選擇留在台灣打拚，從一家小小的美甲店出發，靠著省吃儉用存錢、精準眼光投資房產，如今台北、越南兩處有多筆房產，月租金收入超過15萬元。

4小時前

美甲師變包租婆！　越南媳婦專挑1物件月租收入超過15萬

在房價高漲、投資報酬逐漸下滑的台北市，越式洗髮店負責人黃悅晴卻憑著獨到眼光，一步步打造出屬於自己的房產王國。她不追求華麗裝潢與熱門地段物件，反而專挑屋況普通、價格被低估的中古商辦，以理性判斷與長期經營創造穩定現金流。

4小時前

【泰格與雪兒】該拿的要拿回來

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

20年屋翻新「報價300萬」他..

「小沈不是省油的燈」　分析師指..

新青安追回1億元　高收入者補助..

住一晚86元「能泡澡又附早餐」..

住在國道旁邊「會很吵？」　網曝..

南港內科通勤太硬！「青埔林口族..

端「社會觀感不佳」相勸　賴正鎰..

100%同意還拖2年！　內行揭..

寶佳併中工檯面化　林家宏開嗆：..

寶佳突襲中工蓄謀已久？　同業指..

ETtoday房產雲

最新新聞more

月薪47K猶豫買房or買車　網..

脫北潮加速！「新莊副都心生活圈..

端「社會觀感不佳」相勸　賴正鎰..

460坪婚宴會館變藥妝旗艦店　..

寶佳林家宏開口談併購！中工處置..

台南233億小巨蛋孵化中　周邊..

「海霸王帝王德莊」推貸款免驚8..

「陶朱隱園」恐變「寶珠隱園」？..

越南媳婦月收租15萬　10年買..

美甲師變包租婆！　越南媳婦專挑..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366