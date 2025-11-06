端「社會觀感不佳」相勸　賴正鎰談寶佳：有錢人還要去拼命

▲針對中工與寶佳的經營權之爭，鄉林董座賴正鎰受訪發表看法。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

針對中工與寶佳的經營權之爭，鄉林董座賴正鎰受訪發表看法，以往大砲性格的他，這次發言也顯得相對溫和保守。但他仍表示：「一般來說，都是沒錢的人去拼命，但現這是有錢的人去拼命，我認為還是溫和一點比較好，有時候社會觀感是最重要的，就像新光放棄北士科就是對的。」

《地產詹哥老實說》EP281／六都近50區房價跌慘！ 2蛋黃區雙位數重摔「可撿漏？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

近日寶佳有意併購中工成為熱門話題，經營權之爭正式浮上檯面開打。對此，鄉林建設董事長賴正鎰今（6日）出席活動時接受媒體訪問，以往發言頗有大砲性格的他，這次就顯得相對溫和保守，但仍大方分享個人對此事件看法。

賴正鎰表示：「寶佳會想去買中工，代表的就是中工背後的潛在利益大，寶佳這樣四處買，實在有夠有錢，但已經有幾千億元了，再去增加那幾10、100億元，嗯⋯⋯，我想還是溫和一點會比較好。」

賴正鎰說：「一般來說，都是沒錢的人去拼命，但現在這是有錢的人去拼命。」

賴正鎰說：「不過，有時候社會給你的形象，比什麼都重要，企業到一定規模的時候社會觀感很重要，像是新光吳東亮放棄北士科就是對的。」

賴正鎰在今天的「新松町新城計畫」週年記者會，主要是說明該計畫的進度。該案為為北市中山區老屋群，共計11萬坪規模。他在去年有自信地說：「將投資2200億元，開發成高級純住宅區，15年內要完成，初估都更拆遷戶數逾1.1萬戶，初估總銷達1.4兆元。」

賴正鎰表示：「新松町計畫推進速度像搭上火箭，短短1年內就進行整合19個都更案、2000名地主、約1.8萬坪土地，約新松町計畫的16％，總銷約2006億元。」

賴正鎰表示，「新松町新城計畫」原本要分6期開發，「但地主意願高，執行效率快，原本前2年應是進行一、二期，如今進度超前，預計明年就可正式推進至三期、四期規劃。」

▲鄉林「新松町計畫」19大都更案一覽表。（圖／鄉林提供）

賴正鎰說明現有最新進度，首案「鄉林中山賦」現已蓋到5樓；「吉林四案」正進行都更行政流程，待送北市都委會審查核可後即可申請建照；「農安二案」已過都市更新事業計畫門檻並完成平面設計；「吉林七案」、「民權一案」接近都更同意門檻，準備進入規畫設計。

賴正鎰說：「這4案整合土地3600坪，總銷約350億元。」至於其餘14案，他說：「都更同意比例也都超過5、6成，預計明年上半年可陸續通過都更事業計畫門檻，準備送都市更新委員會審查。」

都更整合推進速度為何可以如此之快？賴正鎰說，周邊地主已經看到「鄉林中山賦」已經蓋起來，且房價表現還不錯，不僅即將有新房子，且為地主保值又加值，自然能讓更多地主積極加入都更。

《地產詹哥老實說》EP281／六都近50區房價跌慘！ 2蛋黃區雙位數重摔「可撿漏？」