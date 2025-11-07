整棟歪到靠別人家！三重「傾斜公寓」通過危老　住戶嘆：因禍得福

ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

▲▼ 三重公寓傾斜受災戶 。（圖／記者項瀚攝）

▲三重福隆路1棟公寓（右棟白色）明顯向左傾斜，並倒在中間紅色的大樓上。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

去年2月三重福隆路建案施工不慎，釀周圍1棟公寓明顯傾斜，並倒在隔壁大樓上支撐，躍上多家媒體版面。短短過了約1年半，這棟受災公寓就通過危老核准，準備打掉重練。受災戶表示：「屋內什麼地方都斜的，走起路來怪怪的，怎麼住？如今得以重建，也是因禍得福。」

《地產詹哥老實說》EP281／六都近50區房價跌慘！　2蛋黃區雙位數重摔「可撿漏？」

去年2月三重福隆路建案「玖長匯比壽」工地施作地下室工程，未料疑發生工程疏失，造成周圍1棟公寓傾斜，近百位居民緊急疏散。

事過1年半，這棟白色公寓仍是明顯傾斜，並倒在另一棟中古大樓上支撐，部分住戶們仍住在裡面。不過該棟公寓竟在今年完成100%整合，並於7月通過危老核准，準備拆除重建，1樓店家也掛上了搬遷招牌。

▲▼ 三重公寓傾斜受災戶 。（圖／記者項瀚攝）

▲從後頭的巷子內看，白色公寓明顯傾倒在紅色大樓上。（圖／記者項瀚攝）

受災戶葉大哥住在1樓，他領著記者觀察屋況，他說：「屋內什麼地方都斜的，走起路來怪怪的，桌子也是歪得，要怎麼住？隔壁戶甚至因為水管出問題，每天積水，修也修不好，只能每天提水出來倒。」

葉大哥感嘆：「我們這棟屋齡老了，本來就有部分住戶想要重建，但在傾斜意外發生之前，就是無法整合，主因之一是沒有建商要做，因為基地太小了，沒有利潤。」

葉大哥透露：「如今我們能成功整合10多戶意見重建，除了是屋況實在無法居住，另一關鍵就是受災戶的姪子特別請託建商來協助我們，基於人情因素才願意與我們合建，也算是因禍得福。」

▲▼ 三重公寓傾斜受災戶 。（圖／記者項瀚攝）

▲葉大哥說：「如今我們能老屋重建，也算是一種因禍得福。」（圖／記者項瀚攝）

另一位受災戶簡大姐透露：「受災戶與造成意外的建商已全數和解，重建也有找他們公司來談，但條件最優的還是另一家有交情的建商，室內接近1坪換1坪+1車位。」

至於是哪家建商如此佛心？受災戶們相當低調，只透露是一家來自中和的建商，預計明年拆屋，將興建地上11層建築，低樓層事務所、6樓以上住宅，單層4戶規劃。

都更專家、寶和建設副總理陳威丞分析：「該案雖為容積率較高的商業區，但周圍沒有鄰地可加以整合，全案基地面積僅100坪，推算總銷坪僅900多坪，還要與地主分配，基本上可說是沒有利潤，建商願承接此案推估還是有其他考量因素。」

《地產詹哥老實說》EP281／六都近50區房價跌慘！　2蛋黃區雙位數重摔「可撿漏？」

關鍵字：三重福隆路建案工地傾倒傾斜重建受災戶寶和建設陳威丞

