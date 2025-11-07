1.5公里擠3家！人口紅利支撐　嘉義「全聯大道」成形

▲嘉義市興業路近年商業機能猛爆成長，短短約1.5公里、車程5分鐘的路段內，就聚集3間全聯。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

嘉義市興業路近年商業機能猛爆成長，短短約1.5公里、車程5分鐘的路段內，就聚集3間全聯，被在地人直呼根本是「全聯大道」，專家表示，沿線已成各大品牌一級激戰區。

全聯福利中心嘉義據點多，不過興業路沿線的密集度，格外引人關注。2020年「美華泰流行生活館」撤出後，全聯立即接手成為嘉義興業西店；而原本位於興業路的在地型超市「全買生鮮超級市場」歇業後，也由全聯嘉義興業二店進駐。

而近期中油活化興業東路閒置用地，釋出為商店街後，除寶雅、大樹藥局等大型品牌外，全聯再次卡位，新開幕的嘉義興業二東店正式加入戰局，等於短短1.5公里內就擠進3家全聯，密度讓不少在地人直呼根本「全聯大道」。

▲嘉義市中心土地稀缺，可供整棟或大面寬規模進駐的區位有限，近年只有興業路具備足夠供給。（圖／記者張雅雲攝）

台慶不動產嘉義興嘉加盟店店長江智玄分析，興業路之所以能快速聚集大型連鎖品牌，與土地條件有關。嘉義市中心土地稀缺，可供整棟或大面寬規模進駐的區位有限，近年只有興業路具備足夠供給，加上週邊有生活需求，因而吸引量販、餐飲、美妝等品牌接連佈局。

東森房屋嘉義後莊加盟店主任馬郁翔則指出，興業路周邊「經國新城」就有約2000戶住宅，人口結構以家庭客為主，再加上鄰近博愛路、新民路、民生南路等主幹道路支撐，生活圈呈現高頻率採買、短動線移動的特性，「這裡本來就是嘉義日常型消費最強的路段之一」。

住宅市場方面，江智玄表示，區域以屋齡20至30年的大樓為主，單價約落在每坪18至23萬元，購屋需求穩定。未來國城、鉅陞建設等預售案陸續交屋，人口將持續導入，更能支撐商圈規模。

目前興業路一樓店面租金約每坪1500~1800元，屬嘉義中高段行情，且租金抗跌性佳、空置率低，顯示該區商業活絡度具長期支撐力。

