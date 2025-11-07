ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

1.5公里擠3家！人口紅利支撐　嘉義「全聯大道」成形

▲▼ 嘉義,全聯 。（圖／記者張雅雲攝）

▲嘉義市興業路近年商業機能猛爆成長，短短約1.5公里、車程5分鐘的路段內，就聚集3間全聯。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

嘉義市興業路近年商業機能猛爆成長，短短約1.5公里、車程5分鐘的路段內，就聚集3間全聯，被在地人直呼根本是「全聯大道」，專家表示，沿線已成各大品牌一級激戰區。

《地產詹哥老實說》EP280／房貸審核「黑名單」？　內行曝：月薪8萬健身教練、高階警官慘遭拒

[廣告]請繼續往下閱讀...

全聯福利中心嘉義據點多，不過興業路沿線的密集度，格外引人關注。2020年「美華泰流行生活館」撤出後，全聯立即接手成為嘉義興業西店；而原本位於興業路的在地型超市「全買生鮮超級市場」歇業後，也由全聯嘉義興業二店進駐。

而近期中油活化興業東路閒置用地，釋出為商店街後，除寶雅、大樹藥局等大型品牌外，全聯再次卡位，新開幕的嘉義興業二東店正式加入戰局，等於短短1.5公里內就擠進3家全聯，密度讓不少在地人直呼根本「全聯大道」。

▲▼ 嘉義,全聯 。（圖／記者張雅雲攝）

▲嘉義市中心土地稀缺，可供整棟或大面寬規模進駐的區位有限，近年只有興業路具備足夠供給。（圖／記者張雅雲攝）

台慶不動產嘉義興嘉加盟店店長江智玄分析，興業路之所以能快速聚集大型連鎖品牌，與土地條件有關。嘉義市中心土地稀缺，可供整棟或大面寬規模進駐的區位有限，近年只有興業路具備足夠供給，加上週邊有生活需求，因而吸引量販、餐飲、美妝等品牌接連佈局。

東森房屋嘉義後莊加盟店主任馬郁翔則指出，興業路周邊「經國新城」就有約2000戶住宅，人口結構以家庭客為主，再加上鄰近博愛路、新民路、民生南路等主幹道路支撐，生活圈呈現高頻率採買、短動線移動的特性，「這裡本來就是嘉義日常型消費最強的路段之一」。

住宅市場方面，江智玄表示，區域以屋齡20至30年的大樓為主，單價約落在每坪18至23萬元，購屋需求穩定。未來國城、鉅陞建設等預售案陸續交屋，人口將持續導入，更能支撐商圈規模。

目前興業路一樓店面租金約每坪1500~1800元，屬嘉義中高段行情，且租金抗跌性佳、空置率低，顯示該區商業活絡度具長期支撐力。

《地產詹哥老實說》EP280／房貸審核「黑名單」？　內行曝：月薪8萬健身教練、高階警官慘遭拒

關鍵字：興業路嘉義全聯連鎖品牌量販店

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

好端端被建商挖倒　雙北受災屋「1棟還在協調」

近3年雙北共發生3起嚴重的建案工地鄰損意外，其中，中山區「基泰大直」、三重「莘聖沐光居」都預計將與倒塌的受災戶一同重建，擴大基地。而另一起三重區「玖長匯比壽」與受災戶公寓中間隔著1棟中古大樓，無法合併，因此受災戶棟獨自申請危老重建。

1小時前

整棟歪到靠別人家！三重「傾斜公寓」通過危老　住戶嘆：因禍得福

去年2月三重福隆路建案施工不慎，釀周圍1棟公寓明顯傾斜，並倒在隔壁大樓上支撐，躍上多家媒體版面。短短過了約1年半，這棟受災公寓就通過危老核准，準備打掉重練。受災戶表示：「屋內什麼地方都斜的，走起路來怪怪的，怎麼住？如今得以重建，也是因禍得福。」

1小時前

頂讓金688萬⭢500萬　Toyz七期短命火鍋店15天後再降價

知名實況主Toyz劉偉健販售大麻煙彈被依毒品罪判刑4年2月，不過1月份由他創辦的港式火鍋店「鍋癮子」營運短短10個月，官方就在社群宣布暫時歇業，10月更在網路直接釋出頂讓金688萬元，不到半個月，頂讓金再下修，來到500萬元。

1小時前

1.5公里擠3家！人口紅利支撐　嘉義「全聯大道」成形

嘉義市興業路近年商業機能猛爆成長，短短約1.5公里、車程5分鐘的路段內，就聚集3間全聯，被在地人直呼根本是「全聯大道」，專家表示，沿線已成各大品牌一級激戰區。

1小時前

陽明山千坪豪宅藏名人墓園！　龍巖想拆被告

台鳳集團前總裁黃宗宏因中興銀行超貸等案遭最高法院判刑8年6個月，2013年假釋出獄，但他也欠下巨債。2014年5月，黃宗宏位於陽明山建業路占地2953坪的豪宅遭法拍，被龍巖以4億5000萬的價格買下，而這片土地有將近240坪是黃宗宏父親、前省議員黃成金的墓地。2016年龍巖集團因想將墓地拆除，與黃家展開了長達了8年的訴訟戰，起初為龍巖集團勝利，黃家須拆除地上物返還土地。

5小時前

台積電嘉義招募最終場來了　在地狂改1產品格局賺3%報酬率

嘉義科學園區開發進度加速，最受矚目的台積電嘉義先進封裝廠，預計11月展開機台裝機，近期台積電也釋出技術員大量名額，22日將舉行招募最終場，引來地方積極備戰「台積生活圈」。

18小時前

新成屋庫存破11萬戶　專家示警進入「中期調整期」

台灣房市景氣出現明顯降溫訊號，房地產市場已步入「中期調整期」，新成屋待售量創新高、買氣走弱，加上銀行融資保守，使整體市場資金緊縮，恐對地方財政與產業鏈帶來連鎖影響。

20小時前

公寓實坪大卻漲不動！房產達人揭13年數據：大樓漲幅竟高5倍

買房該選大樓還是老公寓？房產專家何世昌在臉書粉專「房產知識Buffet+」分享統計數據，指出雖然公寓實坪大、虛坪少，但過去十幾年來的價格漲幅卻大幅落後大樓，甚至還不如通膨漲幅，讓不少人看了直呼意外。

21小時前

南灣第一排咖啡廳全汰換　20年「最CHILL海景餐廳」也掰了

位於南灣的「墾荒者餐廳」，墾丁在地經營近20年，堪稱元祖老店，因無敵海景和超CHILL的氣氛，每年都吸引不少遊客用餐。近期突無預警宣布營業到11月底，讓不少常客相當不捨。

22小時前

【廣編】「複合宜居」聯手「超青安」策略奏效　桃園房市全看這案表演

桃園這些年出現不少複合開發建築，例如藝文特區的桃園總圖導入蔦屋書店、星巴克和威秀影城，國泰人壽籌劃的國泰小檜溪大樓訴求商場與商辦共舞，青埔則有住宅主打串連環球購物中心等案例，不過均侷限於垂直整合，少有橫向的環境連動。

22小時前

【冒煙狂燒】彰化海上太陽能板起火　電纜燒毀現場慘況曝

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

端「社會觀感不佳」相勸　賴正鎰..

陽明山千坪豪宅藏名人墓園！　龍..

100%同意還拖2年！　內行揭..

「陶朱隱園」恐變「寶珠隱園」？..

20年屋翻新「報價300萬」他..

公寓實坪大卻漲不動！專家：大樓..

中工再轟寶佳「動機可議」　質疑..

脫北潮加速！「新莊副都心生活圈..

460坪婚宴會館變藥妝旗艦店　..

越南媳婦月收租15萬　10年買..

ETtoday房產雲

最新新聞more

好端端被建商挖倒　雙北受災屋「..

整棟歪到靠別人家！三重「傾斜公..

頂讓金688萬⭢500萬　To..

1.5公里擠3家！人口紅利支撐..

陽明山千坪豪宅藏名人墓園！　龍..

台積電嘉義招募最終場來了　在地..

新成屋庫存破11萬戶　專家示警..

公寓實坪大卻漲不動！專家：大樓..

南灣第一排咖啡廳全汰換　20年..

「複合宜居」聯手「超青安」策略..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366