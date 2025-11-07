護國神山砸1.5兆中科擴廠　3區房市有望喜迎科技盤

▲台積電（2330）中科二期園區1.4奈米製程新廠動工，該廠為台積電史上投資金額最高的單一計畫，達1.58兆元。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台積電（2330）中科二期園區1.4奈米製程新廠動工，預計2028年實現量產，帶動約8000個就業機會，擴廠熱潮與交通建設的利多，中科周邊房市再度受到關注，其中西屯區、大雅區、沙鹿區再重回科技買盤懷抱。

中科管理局指出，台積電中科二期預計設置四座廠房，將成為1.4奈米製程的主要生產據點，完工後將是全球最大AI與高效能運算（HPC）晶片基地。首座廠預定2027年底完成風險試產、2028年下半年量產，新廠營業額上看5000億元，有供應鏈傳聞，未來1奈米製程不排除提前落腳中科。

▲受惠台積電擴廠效應，中科特區預售建案在房市降溫期下仍受到關注。（圖／記者陳筱惠攝）

受惠台積電擴廠效應，中科特區預售建案在房市降溫期下仍受到關注，目前周邊預售建案包含西屯區「寶輝THE TOWER」、「磐鈺雲詠」及中科特區的「精銳WORLD」、沙鹿區金昌隆建設「麗景風和」、「富宇光嶼」、大雅區英升建設「大雅之堂」、坤聯發「大雅匯」。

住商不動產沙鹿向上加盟店店長黃義庭指出，台積電擴廠效應、聯外道路「特五號道路」通車帶來交通改善、台中捷運藍線預計2026年動工這三大建設利多，加上自住與換屋雙需求，將持續推升中科特區。

個案部分，遊園北路的預售案「精銳WORLD」規劃25樓東、西向35、39坪均質3房，銷售已過9成，祭出全棟YKK氣密窗、輕裝修、含大金冷氣機、全熱交換機、造型天花板，公設智能機器人，與「科技宅」高度結合。

金昌隆建設今年推出的「麗景風和」，基地正臨捷運橘線O3站，全案規劃40~48坪純3房自住型產品，目前預售實登價格已站上4字頭。

▲鮮少推案的大雅區，則是以「大雅之堂」為主力，5字頭價位成為近期區域房市矚目焦點。（圖／記者陳筱惠攝）

「寶輝THE TOWER」位於福科路與永福路口，開售以來實價登錄104筆，規劃室內溫水泳池、星空俱樂部、空中花園及強調私人隱密性，規劃40、50、90坪豪華住宅產品，單坪成交價站上7字頭。

鮮少推案的大雅區，則是以「大雅之堂」為主力，基地位於大雅國中旁，擁有完善生活機能，5字頭價位成為近期區域房市矚目焦點。產品規劃2～3房、28～38坪，總價約1700~2500萬元，全區配置全平面車位設計，並以「戶戶邊間、臥室衛浴全開窗」為格局亮點。

享和廣告總經理陸沛綺表示：「近年大雅吸引大型企業積極布局，包含皇普建設以12.7億元購地，日月光集團以11.5億元在台中精密園區擴建新廠，顯示區域發展潛力與住宅價值同步提升。」

陸沛綺指出：「目前市況正是於產業發展與城市升級的交會點，即便目前房市環境偏嚴峻，選擇地段優越、產品品質出色的住宅仍是保值與長期投資的關鍵。」

