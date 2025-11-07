租金指數漲勢趨緩　信義指未來1大市場變數

▲房租指數雖然再寫新高，但年增率2.14%較上月持平。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

房租指數雖然再寫新高，但年增率2.14%較上月持平。信義房屋專家表示，目前看起來利率維持穩定、通膨降溫，房價指數似乎有較為上漲趨緩的跡象，但未來還有租屋新法的修訂，倘若通過，市場可能又會產生一些新的變化。

《地產詹哥老實說》EP281／六都近50區房價跌慘！ 2蛋黃區雙位數重摔「可撿漏？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

主計總處最新調查，10月房租指數109.5，再度寫下歷史新高，其中房租指數年增率2.14%，較上月持平，年增率相較上半年年增率2.31~2.57%，已經有略為減緩的表現。

不過，不過家庭管理費用仍持續增加，年增率高達5.57%，可能與社區的人事成本、保養維護等費用增加，導致管理費調漲有關，水電燃氣費用則是年增3.76%，整體居住成本還是呈現緩增。

▲今年居住類物價指數年增率變化。（表／信義提供）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「房租過去受到通膨、利率走揚、房價上漲、稅負增加與市場需求穩定等帶動下，房租指數一路呈現走揚趨勢，目前看起來利率維持穩定、通膨降溫，房價指數似乎有較為上漲趨緩的跡象。」

曾敬德表示：「房租雖然呈現上漲趨勢，但政府為了照顧租屋族，也給予租金補貼的政策，甚至有生育子女的也有補貼，建議符合條件的民眾，盡量善用政府的美意。」

不過，曾敬德提到：「未來還有租屋新法的修訂，倘若真的通過，租屋市場可能市場又會產生一些新的變化。」

關於這陣子內政部對於《租賃專法》的修法引起廣大討論，租服全聯會理事長劉貞君表示：「修法草案尚未完全定案，官方與民間持續研議中，但不少房東已恐慌，為因應租金調漲受限制的規範，不少房東都打算先漲租金再說。」

《地產詹哥老實說》EP281／六都近50區房價跌慘！ 2蛋黃區雙位數重摔「可撿漏？」

信義房屋更多相關新聞