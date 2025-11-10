21年投入逾5.2億！信義房屋「社區一家」打造台灣最長壽社造行動　1422件提案創新高見證無限可能

▲社區一家計畫評審團指出，今年的提案數量創紀錄，展現出跨越世代與界線的共同行動力。（圖／信義房屋提供，下同）

記者張芳瑜／台北報導

邁入第21年的信義房屋「社區一家」計畫，再度以實際行動見證台灣社區的力量。今年總提案數達1422件，不僅連續兩年破千，更創下歷年新高；其中「築夢個人類」提案數成長43%，大專青年組數量更翻倍成長，顯示年輕世代以創意和行動投入社區的熱情正在升溫。自2004年起，信義房屋已投入超過5.2億元，串聯全台上萬件行動，成為台灣民間歷史最久、規模最大的社造計畫。於11/8（六）舉辦的「社區一家21週年暨2025頒獎典禮」現場冠蓋雲集，包含文化部、國發會、教育部青年署、農業部水保署與台灣地方創生基金會代表均到場祝賀，共同見證全台社造成果綻放。

信義企業集團董事長周耕宇首先致詞表示，信義房屋21年來已投入超過5.2億元，陪伴無數社區「把夢想化為行動」，今年提案更創下1422件新高紀錄。「從南郭國小的飲食教育、義竹國中的服務傳承，到青年與藝術家跨界投入，我們看見許多希望與創意的萌芽。」他強調，這項計畫「不只是改善環境，更串起一張溫暖堅韌的社會網絡」，未來也將持續與各界攜手，讓社區成為「我們心中最溫暖的家」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

文化部常務次長徐宜君也出席致詞，代表文化部長向所有得獎團隊致賀。她肯定信義房屋長年以企業之力投入社造，「這21年累積的成果推動了互助與公民意識，成為台灣邁向韌性社會的重要力量。」未來文化部將持續秉持「由下而上、由民間出發」精神，推動更具創造力、包容力與永續發展的社區。

國發會副主委彭立沛則指出，「『社區一家』計畫已推動21年，幾乎每個鄉鎮都有提案，顯示民間參與能量非常龐大。」他認為，地方創生與社區一家概念相近，都是「重視公私協力與共創」，並期許未來能有更多共創行動，「讓政府部門、地方政府與企業一同參與，共同打造韌性的地方發展。」

教育部青年發展署署長陳雪玉也特別出席頒獎，她表示，「社區不只是生活的地方，也是學習與改變的場域。」今年全台超過1400件提案，展現社區行動的熱情與活力，「從食農教育、環境永續到藝術共創，許多團隊都讓我們看到台灣各地的美好。」她並感謝信義房屋長期支持青年行動，讓更多青年能「在社區中實踐理想」。

農業部農村發展及水土保持署副署長蘇茂祥則分享，信義房屋長期支持該署推動的「大專生洄游農村計畫」已連續十年，每年都有豐碩成果。「這些計畫不僅是服務，更讓青年學會與土地共生，成為農村再生的助力。」他說，看見許多得獎團隊都是曾參與過農村行動的青年，「感到非常欣慰，也希望大家持續投入，讓更多年輕人願意回到家鄉。」

台灣地方創生基金會董事長陳美伶也表示：「周創辦人一直期盼『社區一家』的夥伴能逐步成長，未來成為地方產業的重要力量。」她透露，今年基金會已轉為「動態學習」模式，舉辦多場見學活動，邀請得獎者深入地方交流，盼明年能與更多夥伴一起「為台灣的未來努力」。

今年「社區一家」五大首獎，分別從教育、藝術、農村服務到青年行動展現地方共好的力量。最大獎「幸福社區類」首獎由台灣展臂閱讀協會奪得。該協會由陳宥達醫師發起，以《閱讀處方箋守護孩童健康發展》為題，將醫療院所化為親子共讀的起點。團隊結合醫師與志工，在候診區設立「閱讀角落」，讓醫師開出的不只是藥方，更是一段閱讀的旅程。

理事長陳宥達醫師表示：「我們在偏鄉看到了太多孩子，從小因為資源不足導致學習落差。我們希望從醫療端出發，讓醫師不是開藥，也能為孩子打開一本童書，打開未來人生的希望。」他強調，「閱讀成為最溫柔也最有力量的處方，因為我們相信，如果財富不能平等，醫療與教育一定要平等。」

▲今年最大獎，「幸福社區類」首獎得主，由台灣展臂閱讀協會以《閱讀處方箋守護孩童健康發展》榮獲。

「築夢個人類」首獎得主為藝術家林信成，其計畫《月球一家～月在地月國際的藝術＋行動》，以高雄田寮月世界的特殊地景為創作舞台，結合在地居民、學校與藝術志工共同打造裝置藝術。作品不僅讓地方風景成為表演舞台，也帶動了社區文化凝聚與青年返鄉行動。林信成表示：「我要把最大的敬意送給所有投入『社區一家』的夥伴。信義房屋你們做的不只是企業的社會責任，而是給了一種支持、一種相信，讓很多原本沒有被看見的人、有機會被理解、被記住。」

▲第一次參加就獲首獎肯定的藝術創作者林信成，以《月球一家～月在地月國際的藝術＋行動》獲得「築夢個人類」首獎。

在《深耕校園類》中，彰化縣南郭國小資優班以《作伙踅菜市仔2.0》榮獲國小師生組首獎。團隊結合課程與節氣飲食教育，帶領孩子從教室走進市場、走入社區，透過與攤商對話與親手烹飪，認識食材與文化的連結。孩子們更與鄰近學校合作舉辦料理交流活動，讓「共煮共學」成為最貼近生活的課堂。師生代表在典禮上感謝「社區一家」讓學生有機會在這個舞台實現夢想，「孩子走出教室、走進傳統市場，真實地看到攤商變成他的人生老師、真人版圖書館，這才知道什麼叫人情味。」

▲在《深耕校園類》，彰化縣南郭國小資優班以《作伙踅菜市仔2.0》榮獲國小師生組首獎。

中學師生組首獎由嘉義縣義竹國中以《義起耕讀•農村新視界》獲得。該校從維護社區整潔安全出發，逐步延伸到災後重建與食農教育，讓學生在行動中理解地方文化。六年來已舉辦超過150場活動，參與人次超過2000人。校長指出：「我們的社區服務源自於2019年，從維持社區整潔、安全，到與長者互動理解文化，如今學生、家長、地方人士超過2000人次參與。這樣的服務讓孩子學會付出，也學會與土地共生。」

▲嘉義縣義竹國中以《義起耕讀•農村新視界》獲得中學師生組首獎。

「大專青年組」首獎則由輔仁大學文善志工隊獲得，這支團隊長年於新北瑞芳偏鄉提供課輔與陪伴服務，13年來從課業輔導延伸至親職教育、生命教育與創意活動設計，讓偏鄉孩童不再被動接受，而能從互動中成長。學生代表領獎時表示：「我們在瑞芳區長期陪伴偏鄉孩童，幫助他們克服課業，同時提供主題活動與陪伴，希望他們能在摸索與成長中，成為自己理想中的大人。」

▲七度獲得社區一家肯定的輔仁大學文善志工隊，今年以《文善•愛在瑞芳》奪得大專青年組首獎。

社區一家計畫執行小組召集人王本壯教授指出，今年的提案展現出前所未有的社會活力與深度，他舉例南郭國小，不僅是做食農教育，「他們從了解材料的產地，到材料進到餐桌上怎麼烹飪，甚至配料、調味品都整合起來」，還加入了跨課門的配合，例如古代詩詞中如何融合季節和飲食文化。

王本壯也觀察到，這一代團隊更懂得運用AI與科技工具深化議題，也讓社區行動更貼近現實需求。「我們看到跨文化的結合、新住民與第二代的投入，以及高齡者照護結合AI監測等，都是重要的趨勢。」他補充：「例如高齡者健康監控，警示完之後誰去看他們？這很重要，所以社區裡開始把技術與實際行動整合起來，讓應用與效益真正達成。」他同時提到，雖然環境與文化議題多，但「有關青少年的次文化、都更或危老改造、世代融合等議題仍較少見」，期待社區能「更深入地碰觸台灣社會應有的權益與生活課題」。

至於青年世代的崛起，他表示這與教育政策息息相關。「教育部這幾年一直在推USR計畫，第一期時老師和學生以協助者的心態進到社區，但第二期開始改變，轉為社區學習，到第三、第四期，他們已經把社區當成合作夥伴。」他也讚許今年大專組首獎「文善社」的學生團隊：「現在學生很厲害，知道自己要什麼，也懂得去取得資源，這是很值得肯定的。」

信義房屋表示，「社區一家」自2004年推動以來，投入逾5.2億元支持社區圓夢，這項計畫從社區走入校園、從地方延伸到產業，串起無數人心，讓「共好」從口號轉為日常行動」。未來也將持續攜手公部門與地方夥伴，推動更多跨世代、跨領域的創新行動，讓社區的每一個角落，都能綻放改變的力量。