通勤台北市「買房選林口or新莊」　一票秒選後者：離公司近就對了

▲網友認為新莊更適合。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者施怡妏／綜合報導

對於每天通勤往返台北市的上班族來說，買房地點不只關係到房價預算，更直接影響生活品質，一名網友表示，近期有買房的打算，因為預算有限，便放棄蛋黃區，目前考慮林口或是新莊的房子，好奇同樣7字頭的房子，該選林口還是新莊？對此，信義房屋專家表示，最好選離公司近的，且尖峰時刻林口也很塞。

原PO在Dcard發文，在台北市松山區工作，有意在林口或新莊購屋，因預算無法負擔蛋黃區，加上親友推薦這兩個地點，因此想了解哪個區域更適合。她提到，林口目前房價已達7字頭，雖然價格不算低，但開車走高速公路通勤到台北市，比新莊還快15分鐘，街道也寬敞，生活環境不擁擠。

原PO指出，新莊同樣有不錯的生活機能，離開台北市近，且未來有增值潛力，「同樣7字頭的房價，林口跟新莊該選擇哪裏？」

貼文曝光，網友推薦新莊，「當然是新莊啊，林口你買了就知道了，包準一年內換工作，身邊兩組買A7才幾個月就受不了通勤」、「林口濕度高、上下高速公路塞，我自己投新莊一票」、「要通勤台北市肯定秒選新莊，林口塞車起來要一個多小時才到台北市」。不過也有人喜歡林口的舒適感，「我住在林口通勤去台北市，看你有沒有想要生小孩，個人覺得林口A9這邊街道規劃還不錯，公園也不少，環境蠻好的」、「林口的優點就是生活品質好，街道環境比較舒適一點」。

一名曾新莊及林口各租房一年的網友表示，「林口通勤真的讓人崩潰，尤其是大眾運輸上班族，但那邊街廓、環境真的很舒服，週末完全不想離開，最後選擇定居新莊，生活機能佳、環境安靜，且是純住宅區，最關鍵還是為了上班通勤。」

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，林口買到7字頭的話，地段應該非常好，如果想要便宜一點，林口也有一些不錯的建案，如果開車上下班的話，選擇更多，不一定要買到7字頭。另外，關於通勤的狀況，主要還是看原PO的習慣，尖峰時刻林口一定會塞車，通勤時間可能更久，買房最好選離公司近的。