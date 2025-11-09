ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

通勤台北市「買房選林口or新莊」　一票秒選後者：離公司近就對了

▲▼公寓,陽台,大樓。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲網友認為新莊更適合。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者施怡妏／綜合報導

對於每天通勤往返台北市的上班族來說，買房地點不只關係到房價預算，更直接影響生活品質，一名網友表示，近期有買房的打算，因為預算有限，便放棄蛋黃區，目前考慮林口或是新莊的房子，好奇同樣7字頭的房子，該選林口還是新莊？對此，信義房屋專家表示，最好選離公司近的，且尖峰時刻林口也很塞。

原PO在Dcard發文，在台北市松山區工作，有意在林口或新莊購屋，因預算無法負擔蛋黃區，加上親友推薦這兩個地點，因此想了解哪個區域更適合。她提到，林口目前房價已達7字頭，雖然價格不算低，但開車走高速公路通勤到台北市，比新莊還快15分鐘，街道也寬敞，生活環境不擁擠。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO指出，新莊同樣有不錯的生活機能，離開台北市近，且未來有增值潛力，「同樣7字頭的房價，林口跟新莊該選擇哪裏？」

貼文曝光，網友推薦新莊，「當然是新莊啊，林口你買了就知道了，包準一年內換工作，身邊兩組買A7才幾個月就受不了通勤」、「林口濕度高、上下高速公路塞，我自己投新莊一票」、「要通勤台北市肯定秒選新莊，林口塞車起來要一個多小時才到台北市」。不過也有人喜歡林口的舒適感，「我住在林口通勤去台北市，看你有沒有想要生小孩，個人覺得林口A9這邊街道規劃還不錯，公園也不少，環境蠻好的」、「林口的優點就是生活品質好，街道環境比較舒適一點」。

一名曾新莊及林口各租房一年的網友表示，「林口通勤真的讓人崩潰，尤其是大眾運輸上班族，但那邊街廓、環境真的很舒服，週末完全不想離開，最後選擇定居新莊，生活機能佳、環境安靜，且是純住宅區，最關鍵還是為了上班通勤。」

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，林口買到7字頭的話，地段應該非常好，如果想要便宜一點，林口也有一些不錯的建案，如果開車上下班的話，選擇更多，不一定要買到7字頭。另外，關於通勤的狀況，主要還是看原PO的習慣，尖峰時刻林口一定會塞車，通勤時間可能更久，買房最好選離公司近的。

關鍵字：房地產上班族通勤林口新莊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

2838萬買台北房！「2%服務費」女耍賴只付一半　房仲公司提告了

台北市一名于姓女子113年6月間透過房屋仲介，成功以價金新台幣2838萬向另名林姓女子購得房屋，簽立買賣契約後並完成過戶、點交，未料于女卻未依約給付服務費56萬7600元給房仲，僅付了28萬，尚有28萬7600元未付；房仲公司因此提告請求給付。台北地院法官審理後，判于女給付28萬7600元。可上訴。

11分鐘前

通勤台北市「買房選林口or新莊」　一票秒選後者：離公司近就對了

對於每天通勤往返台北市的上班族來說，買房地點不只關係到房價預算，更直接影響生活品質，一名網友表示，近期有買房的打算，因為預算有限，便放棄蛋黃區，目前考慮林口或是新莊的房子，好奇同樣7字頭的房子，該選林口還是新莊？對此，信義房屋專家表示，最好選離公司近的，且尖峰時刻林口也很塞。

1小時前

八德3.5公里新道路定案！與「三鶯線延伸段」共線　帶動2區發展

桃園八德區交通長期受介壽路及和強路壅塞所苦，市府工務局指出，影響多年的「和強至介壽路段」開闢計畫，都市計畫變更已於10月底公告實施，未來交通壅塞情況可望大幅舒緩。隨著整體開發方向明確，八德地區都市更新與周邊房市發展將再添強勁動能。

1小時前

南韓打房嚇壞豪宅屋主！每年房屋稅「至少繳107萬」　擬拋售避險

近期南韓政府再度強調應增加高房價與多房屋持有者的持有稅，引發首爾江南與漢江沿岸高價住宅屋主焦慮，擔心未來稅負大幅增加。

2小時前

房地產廣告「買4.6億豪宅送勞斯萊斯」　網友：貧窮限制想像

馬來西亞一間房地產公司近期豪宅出售的廣告引起注意，聲稱買下6000萬令吉（約新台幣4.6億元）的豪宅，就附送一輛勞斯萊斯，地點就在吉隆坡。這則豪宅廣告影片曝光後引發討論，網友直呼「貧窮限制了想像」。

2小時前

買房不夠錢？全台「雙貸族」破40萬創新高　平均背負740萬債務

住商機構指出，房價長期高漲，使許多購屋族不得不尋求其他資金來源，信貸成為重要補助方式。根據聯徵中心資料，截至今年7月，全台同時有房貸與信貸的「雙貸族」達40.4萬人，刷新歷年同期紀錄。

3小時前

雙捷運黃金地段！　「中山民安」都更案招商成功

臺北市中山區再添都更亮點！由臺北市住宅及都市更新中心主導的「中山民安公辦都市更新案」近日完成招商評選，昇陽建設企業股份有限公司脫穎而出，成為最優申請人。

4小時前

蓋房成本低卻賣超貴？他喊「自建」免當盤子　網酸：自養雞很便宜

在房地產市場中建商通常是主要獲利者，有時在建商的炒作下，民眾要拿出更多錢買房，於是就有人想另闢蹊徑，認為找人自建就不會給建商剝削了。就有一名網友指出，建商和政府蓋房都賺老百姓錢，不如「自己蓋房」，就不會吃虧了。對此，多數網友普遍不認同，反酸：「你也可以自己養雞豬牛羊」。

4小時前

一聽兒要結婚　急約看房「婚前要買好」再提1要求！準媳婦臉綠了

「婚前婆婆急著買房同住，是什麼意思？」一名準新娘表示，即將和交往10年的男友結婚，沒想到準婆婆突然非常積極找房，甚至堅持要在婚前買下一間大房子，提議一家人住在一起，讓她心裡滿是疑惑與不安。對此，網友勸她快逃，「如果這房沒打算給你一半，那這未來婆家算盤打很精。」

5小時前

30歲男「炒房11間」成百萬身價暴發戶　心怨沒朋友

美國一位男子雷恩（Lane Kawaoka），靠房地產投資致富，30多歲時已擁有11間房產，財富累積破百萬美金。不過事業成功卻讓他感到孤單，因為周圍的人無法理解他的生活方式。直到他加入一個房地產投資者的智囊團，才找到能分享目標與經驗的圈子，治癒了孤獨感。

5小時前

【命懸一線】狗狗腳懸空掛在行駛車邊緣　騎士急攔車救援

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

政府砸50億「老宅延壽」！雙北..

潭子版「黑部立山」　住戶傻眼：..

陳傑鳴／賣不掉租不出　房市「燙..

青海家樂福駁「收地傳聞」　一表..

名嘴爆茂德177億封口內幕　「..

鶯歌房價站上5字頭　在地房仲指..

民間地主鐵板一塊！　大型量販店..

三代人「買房轉變」爆感慨！從1..

買房砍680萬後「落跑問神明」..

茂德建設「新北建案」廣告不實　..

ETtoday房產雲

最新新聞more

2838萬買台北房！「2%服務..

通勤台北市「買房選林口or新莊..

八德3.5公里新道路定案　與「..

南韓打房嚇壞豪宅屋主　每年房屋..

大馬房地產廣告　買4.6億豪宅..

全台雙貸族破40萬　平均背負7..

「中山民安」都更案招商成功！

他喊「自建」免當盤子　網酸：自..

男友媽突急著看房「婚前要買好」..

30歲男「炒房11間」成百萬身..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366