蘆洲20年屈臣氏歇業　「中華民國」砸1.25億接手

▲蘆洲光華路屈臣氏開業20年以上，但在近日歇業，店面並以1.25億元交易，成為今年蘆洲最高價交易紀錄。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

蘆洲光華路屈臣氏開業20年以上，但在近日歇業讓在地人震驚。然而這200坪店面以1.25億元交易，謄本買方登記為「中華民國」，觀察其登記地，買方為衛福部八里療養院。

《地產詹哥老實說》EP281／六都近50區房價跌慘！ 2蛋黃區雙位數重摔「可撿漏？」

蘆洲光華路「屈臣氏光華門市」開業達20年以上，但在近日歇業，讓在地人頗為震驚。而最新實價揭露，該店面以1.25億元轉手，也成為今年目前蘆洲最高價的房地產建物交易。

實登資訊顯示，該店面包含1~3樓及1車位，權狀198.3坪，平均單價63萬元。經查謄本，買方顯示為「中華民國」，地址為八里區華富山33號，該地為衛福部八里療養院，其應即為買方。

▲2025年蘆洲實價登錄交易總價排行整理。（表／記者項瀚製）

事實上，八里療養院在蘆洲設有門診部，不久前才剛搬到長樂路新址，本次再買下屈臣氏舊址，可能也是有相關業務使用考量，但目前該店面看似尚未進場裝潢。

東森房屋蘆洲長榮加盟店東張文良表示：「光華路屬於蘆洲舊市區，商圈店面效益不差，屈臣氏多年以來生意也相當不錯，但由於規劃1~3樓，單層面積略顯不足，加上可能是房東有意出售房產，使得屈臣氏撤出。」

張文良指出：「光華路一帶住宅量體不小，商圈成熟，店面空置率低，只要一有空店面釋出，很快就會有人接手，而本次屈臣氏舊址若未來開設診所相關產業，也是頗為適合。」

▲光華路一帶住宅量體不小，商圈成熟，店面空置率低。（圖／記者項瀚攝）

中信房屋研展室副理莊思敏補充，本次交易的「屈臣氏光華門市」屬於社區「國順京都」，屋齡31年，觀察樓上小坪數住宅單價已達5字頭水準，店面以6字頭交易屬實不貴，主要是坪數不小、總價不低，因此單價難再往上。

