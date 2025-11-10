普發現金夠繳1個月房貸！　全台15大低總價熱區出列

▲普發現金1萬元來了，夠繳1個月的房貸嗎？（圖／記者周宸亘攝）

記者項瀚／綜合報導

普發現金1萬元來了，夠繳1個月的房貸嗎？房仲業者統計全台15大總價在300萬元內的低總價熱區，月繳房貸都在1萬元內，最便宜是新北萬里區，月繳房貸僅4883元。

《地產詹哥老實說》EP281／六都近50區房價跌慘！ 2蛋黃區雙位數重摔「可撿漏？」

普發現金1萬元來了，首波11月12日就可入帳，不少民眾關心這筆「全民紅包」該怎麼花最實在，除了補貼生活開銷，房價高漲時代，1萬元夠抵付1個月房貸嗎？

如以貸款30年期、9月五大銀行新承做放款利率2.294%，本息攤還換算，貸款8成來計算，月付房貸預算控制1萬元以內的物件，購屋總價約落在300萬元左右。

根據台灣房屋集團統計，六都今年上半年成交總價300萬元內交易，除了台北市幾乎掛零，其他縣市分別由新北萬里區、桃園中壢區、台中西屯區、台南中西區及高雄三民區，榮登交易最熱區，成為最有機會以1萬元繳清1個月房貸，還免貼錢的代表區域。

觀察各都300萬元內交易以高雄筆數最多，不過也僅500多筆，其中高雄鹽埕區平均總價落在175萬元，換算月繳房貸約5383元，1萬元拿來繳，還剩4600可花用。新北萬里區平均總價帶更低，僅159萬元，換算月繳房貸4883元，繳完還能留一半。

▲六都上半年總價300萬元內交易熱區。（表／台灣房屋提供）

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示：「台北市房價高，總價300萬元以內物件幾乎絕跡，新北市主要行政區內超低總價物件比例也極低，促使小資族購屋版圖外移，轉往淡水、萬里、三芝等蛋殼區靠攏。」

不過，張旭嵐表示：「部分物件屋齡較高、面積20坪內的公寓老宅為主，反觀雙北以外地區，如桃園及中南部城市，房價基期不比北部高，在市區仍有機會入手負擔得起的超低總價迷你宅，也成為追求低門檻購屋族的主戰場。」

張旭嵐表示：「近年受限貸令及新青安效應，市場交易焦點持續往『低總價、小坪數、蛋白區』集中，然而以1萬元頂多抵繳一個月房貸，雖非實質購屋助力，但對不少小資族、租屋族來說，已能暫時減緩生活負擔。

東森房屋研究中心經理葉沛堯補充，低總價雖然好入手，但也會有相關抗性，尤其在當前房貸資金緊縮，銀行放貸更加保守，像是屋齡太舊、地點太偏，甚至是坪數小於15坪的非主流物件，貸款條件都可能有影響。

