台商回流猶豫七期vs.水湳　點名1區：滿手好牌但時機壞

▲甫試營運的「綠美圖」除是最夯的網美景點外，更吸引來自各地的觀光客朝聖。（圖／資料照）

記者陳筱惠／台中報導

近年台中市9大產業聚落發展快速，近期一名台商返台，大讚台中市除相當宜居，更意外過去被視為台商大本營的七期重劃區住戶，開始外擴至水湳經貿園區。台商林先生也點評七期與水湳，他說：「水湳真的滿手好牌，但遇到壞時機。」

《地產詹哥老實說》EP281／六都近50區房價跌慘！ 2蛋黃區雙位數重摔「可撿漏？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

台中市包含半導體及晶片、機械及精密機械、自行車及電動車、AI人工智慧在內等9大產業發展快速，更創造不少隱形富豪。

一名經商歸國的林先生就說：「之前回國時，大部分人都選擇七期重劃區，不論是置產或是居住，但這次發現水湳經貿園區的生活圈和產業配套愈來愈完整、綠化充足，像是綠美圖、國際會展中心的落成開幕，有實質看見人潮。」

據統計，甫試營運的「綠美圖」，假日單日進場人次突破2萬人，除是最夯的網美景點外，更吸引來自各地的觀光客朝聖。另外「台中國際會展中心」才剛結束首展，預計每年將吸引300萬人次到訪，展覽與活動將超過350場。

對於挑房，林先生說：「以大陸標準來說，最基本是160平方米（約48.4坪），其實也都住習慣了，最好是4房3衛浴、方方正正的，不過由於大陸小區公設比大致上都低於20%，換算回來台灣坪數應該要55坪以上比較適合。」

▲▼ 水湳經貿園區（上）周邊房市又以預售屋為主、七期重劃區（下）以成屋銷售為主。（圖／記者陳筱惠攝）

水湳經貿園區周邊房市以預售屋為主，包含經貿五路、啟航路的豐邑「PARK ONE」規劃3房及4房，也是水湳經貿園區文商段首案。興富發最新案「當代一邸」，規劃46~58坪，強調綠美圖首排。 「親家中央公園」規劃2房17~26坪，均價更達每坪85萬元，被稱為台中市「最貴小宅」。

另外，靠近逢甲大學周邊到創研段，則是以「遠雄洄山行」為首，規劃2房~4房。另一側位於中央公園西側的位置，在售案「成真ComeTrue」即將完工，規劃2~3房，以及「浩瀚豐森態」規劃24~32坪的2~3房。

▲ 水湳經貿園區短期內仍需觀察建案供給量與配套成熟度，才能判斷價格是否持續上漲。（圖／記者陳筱惠攝）



代銷業者莊奇庭說：「水湳最大的優勢在於擁有最大的公園、最多的公共設施，最高規格的國際設計，近期房市冷卻下，水湳反而受惠大型展覽，吸引不少台商賞屋。」

不過，七期資深房仲廖香婷說：「很多事情是雙面刃，商業感強勁的水湳，在部分資產族心中不一定代表『好住』，水湳依靠人潮拉動餐飲、商店與旅館需求，固然是擁有中長期升值潛力，但短期內仍需觀察建案供給量與配套成熟度，才能判斷價格是否持續上漲。」

《地產詹哥老實說》EP281／六都近50區房價跌慘！ 2蛋黃區雙位數重摔「可撿漏？」