瞄準十四張大利多　新店房仲：買盤早已卡位低價區安康

▲新店央北開發飽和，接下來的十四張開發案備受期待，市場預期新店將進入「百萬時代」。（圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

新店央北開發飽和，接下來的十四張開發案備受期待，市場預期新店將進入「百萬時代」。新店房仲表示，緊鄰十四張的安康房市指名度高，這1年多的房市寒冬中，成交量下跌幅度有限，主因除了剛性需求強，也有部分瞄準十四張的置產客超前部署卡位。

《地產詹哥老實說》EP281／六都近50區房價跌慘！ 2蛋黃區雙位數重摔「可撿漏？」

新店央北重劃區已出現不少單價百萬元交易，而緊鄰的十四張重劃區即將亮相，其為新北市相當受到矚目的開發區域，市場預期住宅單價勢必破百萬，新店將正式進入「百萬時代」，此外該區也將導入商辦、商場機能，房市發展備受看好。

東森房屋新店安康森林公園加盟店東陳振瀅表示：「新店央北重劃區開發飽和，房價基期已高，而安康地區距離十四張僅約5分鐘車程，房價卻親民許多，因此也成為超前部署十四張開發利多的最佳選擇。」

陳振瀅觀察：「從去年919央行第七波管制以來，全台房市交易量大幅衰退，但觀察安康地區僅下滑約3成左右，相對穩健，關鍵除了區域房市剛性需求強，也有部分置產客看準十四張未來的發展潛力，進場安康卡位。」

陳振瀅補充：「這1年多的房市寒冬中，安康的中古待售量並無明顯增加，房價方面也僅微幅修正5%左右，預估這也已是落底的價格了。」

▲陳振瀅觀察，這1年多的房市寒冬中，安康的中古待售量並無明顯增加，房價方面也僅微幅修正5%左右。（圖／東森房屋提供）

陳振瀅介紹：「安康房市可分為平面、山區2大區塊，每坪成交單價約有5萬元價差，但平面開發飽和，推案量少，而近年山上持續都有建案推出，總計目前包含中古社區有多達上萬戶量體，兩區價差也正逐漸縮小。」

產品與價格方面，陳振瀅介紹：「安康山區產品種類多元，有獨棟別墅、雙層別墅、華廈、大樓，屋齡20年以上的透天別墅總價落在1500~2000萬元，新案別墅則多規劃地坪20坪以上、建坪達60~70坪，總價約4000~5000萬元。」

陳振瀅接著介紹：「電梯產品以2、3房為主力，總價負擔低，吸引許多首購族關注，以屋齡5~10年的物件來說，成交單價多在4字頭，2房帶車位總價在850~1000萬元，3房也只需1350~1700萬元。」

▲陳振瀅相當看好安康的房市發展。（圖／東森房屋提供）

