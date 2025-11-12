「陶朱隱園」首戶開國際盤？　豪宅專家3主因指「不可能」

▲近來3大房產界新聞事件，透露出豪宅市場銷售的困境。（圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

近來3大房產界新聞事件，透露出豪宅市場銷售的困境，也顯示出台灣的豪宅市場沒有國際盤。大師房屋董事長陳建慶歸納出台灣豪宅缺乏國際盤的主要原因，包括兩岸地緣政治、政策對外國人不友善、國際豪宅的競爭強。

大師房屋董事長陳建慶表示，近來台灣房地產圈出現3大重大新聞，包括：寶佳集團大量收購「陶朱隱園」中工集團股票、投資興建「台北之星」的三圓建設董座跳票、「和平大苑」被國際詐騙集團狂掃11戶。

陳建慶直言：「3個事件的背後都透露出豪宅市場銷售的困境，顯示出台灣的豪宅市場沒有國際盤。」他並歸納了沒有國際盤的3大原因。

首先，兩岸地緣政治的緊張。陳建慶表示：「 CNN報導台灣海峽未來可能將是第三次世界大戰的引爆點，這些駭人聽聞十分聳動的標題，在國人耳中就像中共軍機擾台一樣早就麻痺了。」

但是，陳建慶說：「在外國人的觀點裡趨吉避凶，考慮到毫宅不動產變現性、流通性本就不佳，萬一台海緊張就更難脫手了。」

▲外國人在台購置不動產，除了要符合平等互惠的原則，資金來源必須接受審查。（圖／ET資料照）

第二，政府在政策上對外國人並不友善。陳建慶說明：「外國人在台購置不動產，除了要符合平等互惠的原則，資金來源必須接受審查，2021年後更有洗錢防制法的管控，若出售有資本利得時要繳的稅負2年內高達45%，2年後則為35%，而本國人超過5年以上是20% ，10年以上是15%，自用者可享有10%的低稅率。」

陳建慶接著表示：「反觀美國及日本，美國在持有1年之後聯邦稅加州稅合計是25%，日本則是在持有5年之後由30%降到15%，從課徵資本利得稅上的差異，就可以看出台灣政府對外國人購買不動產是不歡迎的。」

第三是，來自國際豪宅的競爭。陳建慶表示：「日本的匯率超貶，使得他們的價格對外國人來看是投資的絕佳時機，香港房地產如今大幅下修也是逢低進場的好機會。」

另外，陳建慶表示：「新加坡作為亞洲金融中心、政治穩定法律健全，蓋的豪宅品質又好，也是外資喜歡入場的原因，反觀台灣的豪宅吸引力又在哪裡呢？」

馨傳不動產智庫執行長何世昌補充：「2012年禁止標售國有地，使市場覺得西裝布料稀缺，當時北市許多豪宅案每坪開價都到300萬元，成交達280、290萬元，但現在回頭來看，價格還在這邊、甚至更低，台灣豪宅價格可說出現失落的10年。」

