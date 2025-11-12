七期豪宅驚見賠售556萬　「沒虧」真相藏車位

▲位於台中市七期市政路、屋齡9年的大坪數豪宅「龍寶謙臻邸」低樓層出現賠售556萬元交易。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

位於台中市七期市政路、屋齡9年的大坪數豪宅「龍寶謙臻邸」低樓層出現賠售556萬元交易，但實際查詢，該筆交易比原屋主原始取得少了2車位，以七期車位200~250萬元計算，實質上並未呈現真賠售。

「龍寶謙臻邸」低樓層戶別出現交易，買方為2位自然人，實登揭露，原始屋主在2015年以總價9056萬元取得，權狀223坪含6車位，拆算單價52.79萬元。

此次交易總價8500萬元，但權狀坪數降至200坪，經查，交易少了2平面車位，拆算單價來到51.2萬元，帳面上雖然呈現賠售，以七期車位200~250萬元計算，實質上並未呈現真賠售。

對此，七期資深房仲廖香婷說：「該社區屬於坪數大，單價香，但總價高昂，真的是非富即貴才能住，該案就坐落市政路上，近年開始生活機能逐漸成熟，市政路頭為文心路，臨捷運系統、尾端接環中路，直上74號，未來還有打通議題，也讓市政路上交易轉熱。」

不過近期市況不佳，廖香婷分享：「過去幾年房價一次性衝得太高，目前可以觀察不論高價宅還是平價住宅，成交都落在實登高點以下，且可售出的個案，開價比銀行鑒價更低，以台中市來說物件的地點、品牌還是最重要。」

▲市政路頭為文心路，臨捷運系統、尾端接環中路，直上74號，近年開始生活機能逐漸成熟。（圖／記者陳筱惠攝）

不過買房時機點也顯現在投資人帳面，全向科技房產中心總監陳傑鳴說：「2014、2015年建案預售、成屋時間點，恰逢房市頂點反轉，當時大坪數豪宅隨著打房、限貸及總價帶等抗性，迄今即便再一次經歷房市多頭，也還是有不少物件被『套』住。」

陳傑鳴說：「目前房市賣壓高，價格上漲不易，豪宅市場更顯疲軟，房價仍有下跌的壓力，加上高資產族群普遍不急於出手，不過超過200坪以上的大型物件越來越稀缺，且有單價優勢，有望成為豪宅交易破口。」

