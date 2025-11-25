淡江大橋即將通車、輝達進駐北士科！重大利多推升紅樹林房市熱度　「將捷舟際」搶進大北區國際門戶新軸心

▲淡江大橋由世界建築大師Zaha Hadid設計，成為雙北新國際門戶。（圖／翻攝自建案官網））

大台北正迎來重大國際級發展關鍵，新北大巨蛋進入決選、淡江大橋即將通車、輝達（NVIDIA）計劃進駐北投士林科技園區（簡稱北士科）、淡海科技城的佈局，各項利多與「大北區門戶計畫」相互呼應，讓北台灣邁入城市再造與國際化的新階段。「大北區門戶計畫」是以北士科為核心，串聯內湖、南港與新北產業廊帶，打造結合科技、文化與商業的都會新樞紐；隨著輝達確定落腳北士科、淡江大橋即將通車連結淡水與台北港，加上新北大巨蛋進入計畫選址階段，形成了以士林、北投、紅樹林、淡水為軸線「國際生活圈」。

根據新北市政府公告，新北大巨蛋未來將朝複合型體育園區方向發展，結合運動、旅遊、商業與藝文功能，為北台灣帶來全新的城市亮點；若有機會落腳淡水可望帶動交通與商圈建設，也將成為紅樹林生活圈的重大利多。

▲新北大巨蛋進入最終決選階段，預計打造複合型運動園區，結合體育、商業與藝文機能，若落腳淡海，將成為北台灣新地標並帶動區域房市熱度。（圖／翻攝自新北市政府城鄉發展局）

世界建築大師Zaha Hadid 設計的淡江大橋預計於2026年通車，全長920公尺，為全球最長跨度的單塔不對稱斜張橋，屆時淡水即可快速抵達台北港，正式打開北台灣的「海上新國門」。這條交通動脈連結台61、台64，將紅樹林與三重、新莊、板橋甚至桃園機場之間的通勤更加便捷，交通與觀光雙利多前景可期。

此外，隨著未來輝達進駐北士科，結合仁寶、中鼎、康舒等科技大廠進駐，整個北區產業能量大幅提升；未來這股AI科技聚落的磁吸效應，加上未來淡海科技城計畫，將為紅樹林、淡水帶來穩定的就業與居住需求，進一步推升生活機能與房地產價值。

▲輝達總部確定落腳北士科T17、T18基地，將帶動AI產業群聚與高階就業人口，助推紅樹林與淡水成為國際科技生活圈的一環。（圖／資料照）

相較於台北市動輒百萬的高房價與緊湊節奏，紅樹林憑藉兩站直達北市的便利與山河海交融的景觀優勢，正成為都會族群與科技新貴尋覓理想生活的首選。在此除了可欣賞淡水河畔夕陽倒影、遠眺觀音山雲霞變化，無論晨運或傍晚散步，都是最療癒的生活日常。隨著北市交通網與科技走廊往北延伸，紅樹林逐漸升級為「國際港灣生活圈」；不僅通勤便捷，更具備得天獨厚的自然景觀、河岸綠意與休閒氛圍，深受懂得生活身心平衡者的喜愛。

▲住在紅樹林一帶，隨時可以擁抱山河交融的日常。（圖／翻攝自建案官網）

環境得天獨厚的紅樹林同樣受到許多知名建商青睞插旗，在眾多開發品牌中，以建築師背景起家的「將捷集團」深耕台灣超過30年，橫跨建築設計、營造、資產管理、文創與綠能等多元事業版圖；創辦人林長勲建築師秉持「建築是一輩子的責任」理念，持續推動低碳節能、全齡友善與藝術融合的建築語言。他認為真正的豪宅不只是外觀氣派，而是讓人「回家就能安放心靈」，因此每個建築都以細膩的空間比例與景觀軸線，體現家的溫柔延伸與自然共生的美感。

此次「將捷建設」聯手台灣正大集團，特別選在捷運紅樹林站步行約600公尺（直線距離約450公尺）的核心角地推出指標建案「將捷舟際」，基地規劃24層水岸地標建築，坪數18至40坪，滿足首購族、小家庭與置產族群的需求。建築設計結合遊艇意象與現代簡約線條，呈現「山‧河‧海」對話的寧靜之美；外觀則以流暢立面語彙呼應淡水河灣，象徵城市與自然的共融。公共設施則是透過「會館級休閒公設」打造靜謐舒適空間，讓每一位住戶都能在此找到專屬的心靈港灣。

▲將捷金鬱金香酒店以純白建築與河海景觀展現品牌度假美學，是滬尾藝文休閒園區的重要地標。（圖／翻攝自官網）

在優越地段與建築規劃之外，滬尾藝文休閒園區的生活美學、將捷金鬱金香酒店的國際星級服務帶入「將捷舟際」；讓社區管理成為生活的一部分，讓住戶感受溫度，也感受品味，讓回家就像走入專屬的城市度假場景。

▲24層水岸地標建築「將捷舟際」，以東方美學詮釋AI時代的寧靜居所。（圖／翻攝自建案官網）

「將捷舟際」坐落於T型科技廊道核心位置，橫軸自桃園航空城一路到台北港、淡海科技園區，直至淡水國際觀光區，縱軸貫穿紅樹林、關渡科技園區，串接北士科，形成北市與新北共榮的黃金軸線。未來隨著淡北道路與淡江大橋雙軌開通，交通更臻完善，生活圈將實質融入「大北區門戶」的國際視野中。

對自住族而言，紅樹林可同時擁有港灣美景與北市生活圈；對置產者而言，重大利多建設與科技進駐帶來的成長潛能，讓此區具備長期價值與保值力。

▲「將捷舟際」位處T型軸心樞紐之地，交織型塑出台北最後一塊科技廊道，創造雙北新財富板塊。

當北士科引領AI科技浪潮、淡江大橋開啟海上門戶、未來新北大巨蛋再造都會風貌，淡海科技城逐步形朔北台灣新科技核心，大北區的城市藍圖正儼然成形；紅樹林作為銜接北市與淡水的重要節點，不僅擁有無可取代的景觀與位置，更象徵著生活邁向國際的起點。將捷建設以30餘年建築師精神，為這座城市建造一處「心的港灣」，讓住戶不只是望見遠方，更能以此展開屬於自己的國際新航程。

