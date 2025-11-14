ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

掛羊頭賣狗肉？　台中前5貴賠售物件被揪「高於成本價」

記者陳筱惠／台中報導

賠售定義大不同！近期「賠售」物件在各大交易平台肆虐，搜尋相關物件，以台中來說，多達258筆資訊，但實際查證前5大總價物件，不乏七期豪宅與水湳預售屋換約，不過5筆僅2筆真賠售，專家認為賠售不等於虧本。

《地產詹哥老實說》EP281／六都近50區房價跌慘！　2蛋黃區雙位數重摔「可撿漏？」

▲▼聚合發獨秀,帝王戶,賠售,七期賠最多,七期 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「聚合發獨秀」頂樓合併樓中樓戶別，總坪數277.27坪，下殺超過5千萬元，直接賠出一間豪宅價。（圖／記者陳筱惠攝）

觀察網路平台標題打上「賠售」廣告，前5大總價的物件，只有2間、屋齡12年的中古豪宅「聚合發獨秀」頂樓合併樓中樓戶別，總坪數277.27坪，目前開價1.2億元，實際查詢該戶在2012年入手價為1.7億元，等於開價下殺超過5千萬元，直接賠出一間豪宅價。

▼台中賠售列表高價TOP5。

物件名稱 屋齡 坪數 開價 入手時間 入手總價 帳面損益 樓層/特色 備註
聚合發獨秀 12年 277.27坪 1.2億 2012年 1.7億元 -5千萬元以上 頂樓合併樓中樓 真賠售
龍寶謙臻邸 10年 221.7坪 9880萬元 2015年 1.21億元 -2300萬元 大坪數 真賠售
寶輝SKYTOWER 1年 111.93坪 8850萬元 2022年 8328萬元 +522萬元 高樓層  
山之道 7年 120.91坪 6188萬元 2013年 5663萬元 +525萬元 高樓層 市政北五路
台中帝寶 9年 103坪 5588萬元 2010年 5000萬元 +588萬元 毛胚屋 賠售筆數多

在「賠售」列表中，第二名高價的為位於市政路上的龍寶「謙臻邸」，屋齡10年，權狀坪數221.7坪，目前開價9880萬元，經查該戶於2015年以總價1.21億元入手，帳面就賠售2300萬元，成為唯二真賠售物件。

第三名則同樣位於市政路上的「寶輝SKYTOWER」高樓層111.93坪物件，目前屋齡1年，開價8850萬元，原屋主在2022年購入，入手總價8328萬元。

▲▼ 寶輝skytower 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲位於市政北五路仁山「山之道」高樓層，120.91坪物件，開價6188萬元，入手總價則是5663萬元 。（圖／記者陳筱惠攝）

接著是屋齡7年的、位於市政北五路仁山「山之道」高樓層，120.91坪物件，開價6188萬元，入手總價則是5663萬元，帳面溢價525萬元。

最後則是賠售筆數相當多的「台中帝寶」高樓層，9年屋齡、權狀103坪，開價5588萬元，該物件為毛胚屋，2010年入手時總價5000萬元，帳面溢價588萬元。

對此，卓越不動產估價師聯合事務所所長楊祥銘分析：「總觀這些賠售物件，其實有3個要點，大坪數、高總價、品牌效應，加上目前的金融政策對於超過4千萬元的物件限制貸款3成，若有其他資金需求的屋主來說，不如換標的，追求其他更高的投報。」

▲▼龍寶謙臻邸 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲專家認為，七期隱形持有成本高，售價就算賣出高於成本價格，都不見得是有賺。（圖／記者陳筱惠攝）

楊祥銘認為：「賠售的定義大不相同，一般來說就是出售價格低於實登的成本價，才叫賠售，但實際上以七期來說，不論是房屋稅、地價稅都比其他區域來得高，加上管理費、貸款利息等等隱形持有成本，就算賣出高於成本價格，都不見得是有賺。」

對此，七期資深房仲謝兒政認為：「七期主要富豪階層大多數還是著重建商品牌、口碑，以過往經驗，七期頂級豪宅在2018年左右景氣尚未大好時，也有過賠售超過千萬的案例，但豪宅市場的買賣節奏不同於主流市場，買賣雙方多半不急著出手，屋主也通常具有較強的財務緩衝，真正出現急售、讓利的比例非常低。」

《地產詹哥老實說》EP281／六都近50區房價跌慘！　2蛋黃區雙位數重摔「可撿漏？」

