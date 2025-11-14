【廣編】百峰建設六星級企業總部上樑典禮　大中原經貿園區啟動桃園產業躍升第一棒

▲百峰建設機構位於中壢工業區的地標級廠辦，於近日盛大舉辦上樑典禮。
百峰建設機構位於中壢工業區的地標級廠辦，於近日盛大舉辦上樑典禮，現場嘉賓雲集，由百峰建設許麗偵董事長、新潤興業郭長庚董事長、新濠建設蔡家福董事長、百峰建設吳原豪執行長共同主持，建築團隊、新聯陽行銷團隊、金融機構以及地方人士皆蒞臨祝賀，共同見證此區域新地標的重要里程碑。
中壢長年為桃園製造業重鎮，近年隨著泰豐輪胎自辦重劃區、機捷延伸線與多項產業園區更新計畫啟動，區域潛力全面躍升。本案坐落於中壢忠信路普義段211、223地號，結合周邊8.86公頃泰豐輪胎自辦重劃區、台鐵中壢站中原站、機捷沿線與南桃園科技廊帶發展，未來將與航空城產業鏈、機捷特區形成串聯效應，成為桃園產業升級的重要基地。
作為區域總體開發第一棒！以聚落核心形塑「大中原經貿園區」，串聯南北產業廊帶，為企業助攻搶關鍵戰略基地。此宗大型開發為百峰建設專為企業主量身打造，結合旗艦總部、科技廠辦、商業機能與研發管理於一體，象徵中壢工業蛻變，走向智慧製造、創新商業雙軌並進的新中心。
百峰建設以「造局思維」，從建築規格、商業機能到產業生態系全面布局，本案以「六星級企業總部」為定位，引領企業升級為一種尊榮體驗。此總體開發案包含企業總部園區與住宅區，總計近8000坪，巨幅開發規模將大幅改變區域發展。目前企業總部園區基地面積約3,174坪，總銷售坪數約17,000坪，規劃25層SC鋼骨大樓，計167戶、624席車位，標準層樓高4.2米，設有百米氣派門廳與獨立洽公出入口。地下層導入快遞外送分流動線與高效物流系統，確保營運順暢與韌性，並提供充足車位滿足企業總部使用需求。
