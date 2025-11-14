ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

預售交易量「膝蓋斬」　信義：開發商恐現財務壓力

▲▼高雄,鳳山,看屋,看屋照 。（圖／記者張雅雲攝）

▲9月預售交易量2084件，創近57個月的新低紀錄，年減幅度約75%。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者項瀚／綜合報導

9月預售交易量2084件，創近57個月的新低紀錄，年減幅度約75%，而對比景氣最好的去年上半年，量縮到膝蓋斬。信義房屋專家表示，為數不少的房屋可能預售階段賣不完，短期內供需失衡，體質不健全的開發商恐怕會感受到財務壓力。

信義房屋統計預售9月揭露約2084件，是統計以來近57個月的新低紀錄，年減幅度約75%，其中高雄市年減8成跌最慘，新北年減63%已是六都之最。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「過去經驗來看，預售單月賣個7、8千件算是有人氣的市場，谷底也有個單月5千件的交易量能，景氣好則是可以衝破單月成交1萬件以上。」

曾敬德接著表示：「去年就是上半年景氣大好，平均單月衝到銷售超過1.3萬件，最近則是單月都不到3千件的水準，交易跟去年已經不是腰斬、而是膝蓋斬。」

▲▼ 。（圖／信義提供）

▲實價登錄預售單月揭露數量統計整理。（表／信義提供）

曾敬德表示：「由於今年預估住宅開工數量會超過11萬戶，但預售揭露數量可能會跌破4萬件，為數不少的房屋可能預售階段賣不完，短期內供需失衡，體質不健全的開發商恐怕會感受到財務壓力。」

曾敬德表示：「雖然政府延長建照期限，但開發商因為銀行融資需要按時程開發，預售交易量能低落，對於開發商的財務能力也會造成考驗，時間一拉長就可能有開發商財務吃緊，雖然資產價格仍大於負債，但往往現金流出問題，就容易出事。」

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示：「代表預售屋市場的國泰房地產指數，Q2、Q3連續下挫，但累計跌幅不到1％，可謂在平盤上下游移，即便房價走勢疲軟，修正幅度有限，似乎難撼動央行打房意志。」

《地產詹哥老實說》EP281／六都近50區房價跌慘！　2蛋黃區雙位數重摔「可撿漏？」

【工讀生出來】日本九州動物園遇黑熊！跟管理員揮手打招呼

