親媽設局贈房產！信託賣掉人跑了　未成年女兒慘背468萬稅金

記者陳致平／台北報導

桃園一名年僅17歲的女高中生，名下竟背負高達468萬餘元的鉅額稅款。法務部行政執行署桃園分署（下稱桃園分署）深入調查後發現，這竟是母親將房產贈與女兒後變賣，隨即捲走全數售屋款項並失聯，僅留女兒一人面對鉅額房屋土地交易所得稅。女學生目前遭家人遺棄，獨自居住校舍半工半讀，不僅處境艱難，更無力繳納巨額稅金，故積欠468萬滯納金。

桃園分署表示，該名女學生的母親於2020年將名下位於桃園市蘆竹區的房產贈與給女兒，隨即以法定代理人身分將房屋辦理信託，並於2024年出售。雖然售屋款項一度匯入女學生帳戶，但旋即遭母親提領一空，僅留下大筆應納所得稅額未繳，案件隨後移送桃園分署執行。

桃園分署調查發現，女學生與母親並未同住。執行期間接獲匿名通報指出，女學生約在2024年4、5月間遭母親棄養，目前寄宿於北市校園宿舍，靠打工維持生計，支付學費及生活費。分署雖多次通知母親到場說明，均遭退郵或置之不理。

桃園分署通知女學生到場說明時，由一名社工陪同。女學生語帶哽咽表示，生父自她國中二年級後即失聯，母親後來改嫁另組家庭。2024年2月間，繼父突來電告知「房子賣掉的錢屬於母親」，隨即停掉她的銀行卡及手機，母親從此失聯。

社工補充，當時因校方聯繫不到家長，發現學生無法繳納學費，急需協助，台北市社會局才介入。但因戶籍與家庭資產關係，部分補助無法申請，女學生只能全靠自己打工賺錢。女學生向執行人員表示，外表雖看似堅強，但談及母親仍難掩失落，她最擔心的不是債務，而是「畢業後學校不再提供住宿，將無處可去」。

桃園分署執行人員對於女學生在困境中仍努力維持學業與生活的堅毅精神深受感動。考量其未成年且遭親人遺棄的特殊處境，將持續追查母親下落及財產流向外。此外，桃園分署表示，行政執行雖有其法律剛性，但亦不忘「公義與關懷」的核心價值，將持續協助女學生尋求減輕負擔之途徑。