台中營建股獲利三強　Q4交屋潮喜憂參半

▲▼房市,街景,預售屋,廣告,看板,賞屋 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中營建族群前三季財報出爐，大城（6171）EPS以3.83元，奪下台中營建股獲利王。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中營建族群前三季財報出爐，大城（6171）EPS以3.83元，奪下台中營建股獲利王、坤悅（5206）EPS以3.69元緊追在後，櫻花建（2539）EPS達2.34元，位居第3。專家認為，隨著第四季迎來交屋潮，營建業一則以喜、一則以憂。

大城營建機構入帳的有北屯區指標案「二月埕」完工入帳，卻因自地自建、毛利結構佳，前三季合併營收11.62億元，年增47.76％；稅後純益3.83億元，EPS達3.83元。

法人表示，大城去年EPS高達5.7元，但2025年僅單一個案交屋入帳，獲利動能恐不如2024年強勁。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

另坤悅開發前三季合併營收37.56億元、年增56.94％。受惠台中南區「君匯」及彰化埔心「心里程」雙案挹注，上半年EPS一度衝高至4.3元，創同期新高。

但第三季獲利動能稍降，前三季EPS回落至3.69元。法人指出，坤悅位於南屯區的指標案「君睿」拚第四季交屋，有望推升2025全年獲利攀高。

而少數持續獵地的櫻花建前三季合併營收逼近百億元，稅後純益27.88億元，EPS達2.34元。法人表示，櫻花建交屋集中在第四季，2025全年獲利成績有機會在年底超車其他建商。

另外中部營建股包含豐謙（5523）、順天（5525）、富旺（6219），前三季均因無新建案交屋入帳，營收皆大幅年減逾9成，造成豐謙每股稅後純損0.08元、順天每股純損0.24元，富旺每股純損2.47元。不過法人表示，順天、富旺第四季將有新案交屋，全年還是有機會轉盈。

▲▼ 預售屋帶看，資料照,帶看,賞屋,預售屋, 跑單,案場 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲近期臨大舉交屋潮，銀行限制貸款的部分尚未鬆綁，個案交屋進度遲緩，讓部分原本資金配置緊繃的買方開始感受到壓力，示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章表示：「營建業的獲利表現高度仰賴建案交屋時點，前三季表現亮眼不等於全年獲利，預期前三季唯二營收年增的櫻花建、坤悅，隨著第四季迎來交屋潮，獲利排名有機會大洗牌。」

不過白洪章也分析：「近期臨大舉交屋潮，銀行限制貸款的部分尚未鬆綁，個案交屋進度遲緩，讓部分原本資金配置緊繃的買方開始感受到壓力，一旦無法如期撥款或貸款成數不足，交屋進度將延期，影響開發商入帳時間。」

他也補充，「尤其在今年交屋潮量體龐大，建商與買方同樣面臨資金排程難題，隨著年底前部分銀行有望重新評估風控、放寬自住貸款成數，目前，多數買方仍是剛性需求，未來真正要大幅砍價拋售的比例有限。」

關鍵字：台中營建EPS排名交屋潮獲利排行財報分析

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

