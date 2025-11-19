中工法人董事陳瑞隆突辭任　出關首日「股價跌停」

▲中工（2515）具經營權之爭題材，過去一段時間股價大漲。（圖／記者湯興漢攝）

記者項瀚／台北報導

中工（2515）公告法人董事（中石化）代表人陳瑞隆辭任，理由是個人主觀與客觀因素。近來中工面臨經營權之爭，股價經過10天處置股價盤整後，今（19日）出關日股價重挫，盤中跌停鎖死，終場下跌9.5%。分析師表示，今日大跌後仍不建議買進。

中工（2515）今（19日）公告，法人董事（中石化）代表人陳瑞隆辭任，異動原因為「個人主觀與客觀因素，請辭法人董事代表人職務。」而中工董事長還是周志明。

陳瑞隆畢業於國立中興大學法商學院（國立臺北大學）經濟系，曾任中華民國經濟部部長、資訊工業策進會董事長。不過在京華城案爆發後，他也無法倖免，被檢調列為約談對象。

近來，中工陷入經營權之爭，寶佳機構大量買入股票，從中工上月23日公告賣出1戶「陶朱隱園」後，股價隨即出現爆量大漲。

然而，中工在本月5日被列為處置股，一路到18日，一共10個交易日，這段時間股價屬於盤整格局。今（19日）出關第一天，成交量放大到4.74萬張，股價開低走低，盤中打入跌停價15.2元，最終收在15.25元，下跌9.5%。

▲中工（2515）今日股價大跌9.5%，收在15.25元。（圖／翻攝自國泰APP）

啟發投顧分析師丁彥鈞表示：「站在價值投資的角度，中工股價已超過其價值，簡單來說就是『很貴了』，就算有經營權之爭的題材，股價也難再進一步大幅拉抬，不建議投資人在這時候進場。」

丁彥鈞表示：「對中工來說，當股價漲到一定程度，也未必要買股鞏固經營權；對寶佳來說，也一定是希望低價接貨，以更低的價格取得經營權，雙方都會衡量當前股價是否符合公司基本面價值。」

一位資深股民分享：「今天盤中跌停鎖死，大量賣單掛著，心都涼了，但之後買盤大量買進，敲開跌停，認為主力還沒有放棄，還會繼續持股。」

