「接待中心一條街」南移文心南路 　400公尺擠11個案

▲▼ 接待中心一條街,南屯13期 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲即使房市冷淡、來客量減少，象徵「建案門面」的接待中心仍舊不可缺少，尤其在重劃區開發初期、新案齊發，也會出現接待中心一條街的景況。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

過去台中知名的「接待中心一條街」在北屯，尤其是松竹路上，不過隨著推案熱點南移，近期大批開發商前往文心南路匯集，散步400公尺就可直接將11個案盡收眼底。

即使房市冷淡、來客量減少，象徵「建案門面」的接待中心仍舊不可缺少，尤其在重劃區開發初期、新案齊發，也會出現接待中心一條街的景況，如北屯機捷特區的松竹路，以及近期13期文心南路400公尺周邊有11個接待中心盛況。

從文心南七路口開始，到三民西路之間約400公尺周邊，共出現11個接待會館，包括「順天MR.L」、「睦唐建設」、「南悅樂田」、「中陽旭月」、「鉅虹綠美館」、「和瑞文心樂章」、「登陽文心會館」、「國泰時萃」、「國聚之尚」、「宜園大苑」、「睦昇韶光漫」等，往外擴散有更多接待中心插旗，至少15案以上蓄勢待發。

▲▼ 接待中心一條街,南屯13期 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲從文心南七路口開始，到三民西路之間約400公尺周邊，共出現11個接待會館。（圖／記者陳筱惠攝）

其中，更有2座長久的接待會館，「鉅虹綠美館」、「登陽文心會館」，更會時常舉辦藝術展演，11個案子所銷售的個案分佈以13期為主，部分為南區、嶺東，基本上圍繞著南台中腹地。

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章分析指出：「接待中心一條街除了出現於新案密集的新重劃區之外，還加上能見度高的主要交通幹道、停車出入動線佳的地點，目前如13期文心南路、14期松竹路、山西路一帶都有接待中心相對集中現象。」

▲▼ 接待中心一條街,南屯13期 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲未來待重劃推案功成身退，這些接待中心極有可能轉為大型商業旗艦店進駐點。（圖／記者陳筱惠攝）

未來待重劃區推案功成身退，極有可能轉為大型商業旗艦店進駐點。21世紀不動產資深經理沈政興說：「以過去北屯機捷特區的松竹路一段曾為接待中心密度最高路段，經過幾年推案高峰期後，現在轉為麥當勞、健身工廠、美而快、寶雅、壽司郎、築間火鍋等商業機能設施，主要原因也是看中交通主幹道的人潮車流集客率。」

